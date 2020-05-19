Общество

В Сердобском районе на свет появились птенцы филина

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В окрестностях села Байка Сердобского района обнаружено гнездо филина, в котором было яйцо и два птенца.

Филин - крупная хищная птица из семейства совиных. У него «бочкообразное» телосложение, рыхлое оперение с преобладанием рыжеватых и охристых оттенков, ярко-оранжевые глаза и пучки удлиненных перьев над ними (так называемые перьевые уши).

Филин внесен в Красную книгу Российской Федерации. В Пензенской области известны два места ежегодного гнездования филинов: в окрестностях села Мачкасы Шемышейского района и возле села Байка Сердобского района.

«Токующие самцы ежегодно отмечаются в Городищенском, Земетчинском, Кузнецком, Мокшанском, Никольском районах. Одиночных птиц наблюдали в гнездовое время в Лунинском, Каменском, Малосердобинском, Пензенском, Сосновоборском районах», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Ранее сообщалось о встречах жителей региона с другими редкими животными. В Мокшанском районе была найдена редчайшая орешниковая соня. До этого ее видели лишь один раз в 60-х годах прошлого века в Нижнеломовском районе.

Также Пензенскую область осваивают белые аисты. В ХIХ и в начале ХХ века это был редкий залетный вид, в конце ХХ века он стал редким гнездящимся.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

- А у нас сегодня кошка

Родила вчера котят.

Котята выросли немножко,

А есть из блюдца не хотят!

Гость||

Зачем вы указываете почти точное расположение? Чтобы очередные торгаши дикими птицами приехали и разорили гнездо, забрав птенцов?

Имя: Гость
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