В Пензе нашли гнездо краснокнижного орлана-белохвоста

28.05.2020 | 16:43

В черте областного центра сотрудники регионального минлесхоза обнаружили новое место гнездования орлана-белохвоста.

Его нашли в мае. На тот момент в гнезде были два оперившихся птенца.

Занесенный в Красную книгу орлан-белохвост – самый крупный представитель хищных птиц, которые гнездятся в области.

«Самец и самка имеют одинаковую окраску оперения. Характерная особенность летящей птицы – прямоугольный силуэт крыльев, относительно маленькая головка и широкий короткий хвост, у взрослых птиц он чисто белый. Клюв взрослой птицы желтый, глаза охристые», - рассказали в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области.

Орланы-белохвосты исчезли с территории региона в начале ХХ века. Однако после создания в 1978 году Сурского водохранилища птицы стали каждый год появляться у него в период сезонных миграций.

Первый факт гнездования краснокнижных пернатых был отмечен в 2000 году на берегу водохранилища. В настоящее время там уже четыре таких места.

Еще два гнезда обнаружили в Бековском и Вадинском районах, а в период осеннее-зимних кочевок птиц можно увидеть на территории всего региона.

Ранее сообщалось, что Пензенскую область обживают белые аисты. Гнездящуюся пару обнаружили в Бессоновском районе. Птицы также занесены в Красную книгу.