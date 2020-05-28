Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|17:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе нашли гнездо краснокнижного орлана-белохвоста

Печать

В черте областного центра сотрудники регионального минлесхоза обнаружили новое место гнездования орлана-белохвоста.

Его нашли в мае. На тот момент в гнезде были два оперившихся птенца.

Занесенный в Красную книгу орлан-белохвост – самый крупный представитель хищных птиц, которые гнездятся в области.

«Самец и самка имеют одинаковую окраску оперения. Характерная особенность летящей птицы – прямоугольный силуэт крыльев, относительно маленькая головка и широкий короткий хвост, у взрослых птиц он чисто белый. Клюв взрослой птицы желтый, глаза охристые», - рассказали в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области.

Орланы-белохвосты исчезли с территории региона в начале ХХ века. Однако после создания в 1978 году Сурского водохранилища птицы стали каждый год появляться у него в период сезонных миграций.

Первый факт гнездования краснокнижных пернатых был отмечен в 2000 году на берегу водохранилища. В настоящее время там уже четыре таких места.

Еще два гнезда обнаружили в Бековском и Вадинском районах, а в период осеннее-зимних кочевок птиц можно увидеть на территории всего региона.

Ранее сообщалось, что Пензенскую область обживают белые аисты. Гнездящуюся пару обнаружили в Бессоновском районе. Птицы также занесены в Красную книгу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте