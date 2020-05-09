Общество

Пензенскую область обживают белые аисты

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Подтверждены данные Красной книги Пензенской области о том, что в регионе обитают белые аисты. В Бессоновском районе обнаружена гнездящаяся пара, а в Шемышейском встречены четыре особи этого вида.

Белый аист - крупная птица с длинной шеей и длинными ногами. Все оперение белое, кроме черных маховых крыльев, а клюв и ноги оранжево-красные.

В Пензенскую область белые аисты прилетают в первой половине апреля. Они гнездятся парами в селах или поблизости, на различных постройках или сухих деревьях. В Сердобском, Колышлейском, Бессоновском районах аисты устраивают жилища на водонапорных башнях, в Башмаковском районе - на старой колокольне. Гнезда аистов - массивные постройки из сухих веток, травы и хозяйственного мусора.

Размножаться аист начинает обычно в возрасте 3-5 лет. Этот вид моногамен.

В Пензенской области в ХIХ и начале ХХ веков это был редкий залетный вид, в конце ХХ века стал редким гнездящимся.

В настоящее время пары белого аиста отмечены в селах Соколка Сердобского р-на (1999-2002 гг.), Троицком Башмаковского района (2004 г.), Старая Потловка Колышлейского района (2005, 2006), Грабово Бессоновского района (2018).

В репродуктивный период одиночные белые аисты встречались в Городищенском, Лунинском, Каменском, Кузнецком, Малосердобинском, Пачелмском, Шемышейском районах.

«Можно говорить о том, что сейчас белый аист продолжает осваивать наш регион, территория которого значительно удалена в восточном направлении от мест традиционного гнездования», - отметили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

В Каменском районе аисты не выживут-отравятся.Французский СЮКДЕН всю округу залил химией.

Гость||

Зачем раскрыли места обитания,сейчас дикие люди из Заречного поедут и уничтожат,если уж ветерана ВОВ сожгли заживо то птицы для них рас плюнуть. Заварить ворота двойным швом.

Гость||

А белые кораблики когда появятся?

Гость||

когда отпишутся чуть незаберемевшие ？

и люди с низкой социальной ответственностью？

про дурачка не будем он обижается.

Гость||

09.05.2020 18:28|

когда отпишутся чуть незаберемевшие ？

и люди с низкой социальной ответственностью？

про дурачка не будем он обижается.

Ты уже отписался, идиот!

Имя: Гость
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