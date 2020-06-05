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Общество

Пензенские специалисты обсудили улучшение экологической обстановки

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В День охраны окружающей среды пензенские экологи приняли участие в онлайн-фестивале «Зеленая волна» - за зеленую губернию». К ним присоединился и земляк, Герой России, летчик-космонавт Александр Самокутяев.

«Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации отметило Пензенскую область в числе лучших по выполнению плана по искусственному восстановлению леса», - сообщил он.

Что касается других достижений, то в 2020 году регион добился определенных успехов в сохранении редких видов животных и птиц.

«У нас обнаружены гнезда орлана белохвоста - прекраснейшей, красивейшей птицы. Причем одно гнездо буквально на днях было обнаружено в черте города», - рассказала госинспектор Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Татьяна Красноносова.

По мнению специалистов, на улучшение экологической обстановки в какой-то степени повлияло и поведение пензенцев.

«Если животные селятся в городе, это очень много говорит о его жителях. Значит, жители заботятся не только о том, как заработать деньги, что-то купить, но и том, чтобы вокруг было красиво», - пояснила Татьяна Красноносова.

В рамках эколого-просветительского фестиваля в течение дня работали различные тематические онлайн-площадки. Трансляция велась в социальной сети «ВКонтакте».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Если животные селятся в городе, это очень много говорит о его жителях.
Вот почему на ул.Заводской развелось много комаров и тараканов!!! С экологией у них всё отлично.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации отметило Пензенскую область в числе лучших по выполнению плана по искусственному восстановлению леса», - сообщил он.
Болтун обыкновенный ! Самокутяев не хочет лично приехать и прокатиться по нашим лесам ,можно ему экскурсию провести. У нас до сих пор не расчищены вывалы после шквального ветра 3-4 летней давности ,например в Бессоновском районе.Не расчищены завалы после пожаров .После вырубок лесовостановление практически не проводиться .Санитарная рубка не ведётся. В прошлом году эти кретины вместо того что бы пропахать старые противопожарные полосы в лесу ,пахали прямо по просекам и дорогам .Про состояние ООПТ Арбековский лес даже говорить не хочется.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В День охраны окружающей среды пензенские экологи
Что за чушь! Когда появится день охраны бесплатных парковок! А эти бездельники из Минсельхоза за своими подопечными вообще не следят, то и дело ДТП подопечный под машину влетел, а заместо того чтобы человеку ущерб возместить, этот Минсельхоз штраф выставлят за свою халтурность в работе!

Имя: Гость
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