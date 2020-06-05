Пензенские специалисты обсудили улучшение экологической обстановки

05.06.2020 | 19:48

В День охраны окружающей среды пензенские экологи приняли участие в онлайн-фестивале «Зеленая волна» - за зеленую губернию». К ним присоединился и земляк, Герой России, летчик-космонавт Александр Самокутяев.

«Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации отметило Пензенскую область в числе лучших по выполнению плана по искусственному восстановлению леса», - сообщил он.

Что касается других достижений, то в 2020 году регион добился определенных успехов в сохранении редких видов животных и птиц.

«У нас обнаружены гнезда орлана белохвоста - прекраснейшей, красивейшей птицы. Причем одно гнездо буквально на днях было обнаружено в черте города», - рассказала госинспектор Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Татьяна Красноносова.

По мнению специалистов, на улучшение экологической обстановки в какой-то степени повлияло и поведение пензенцев.

«Если животные селятся в городе, это очень много говорит о его жителях. Значит, жители заботятся не только о том, как заработать деньги, что-то купить, но и том, чтобы вокруг было красиво», - пояснила Татьяна Красноносова.

В рамках эколого-просветительского фестиваля в течение дня работали различные тематические онлайн-площадки. Трансляция велась в социальной сети «ВКонтакте».