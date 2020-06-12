Сетевое издание|18+|Пятница|12 июн 2020|18:39
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Общество

PenzaInform.ru подготовил подборку важных новостей недели

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В пятницу, 12 июня, редакция портала PenzaInform.ru по традиции подготовила подборку самых интересных и актуальных новостей уходящей недели.

Открывает блок сообщение о преждевременной выдаче аттестатов пензенским выпускникам.

Коронавирус и так спутал школьникам все планы. Дистанционка, последний звонок онлайн, неразбериха с датами экзаменов, выпускной под большим вопросом.

Вдобавок к этому выяснилось, что аттестаты вручили преждевременно и они недействительны.

Как оказалось, документы выдали до выхода официальных нормативных актов. До 15 июня аттестаты с технической ошибкой должны заменить.

Второй сюжет - Президент РФ Путин одобрил участие Ивана Белозерцева в выборах.

11 июня состоялась онлайн-встреча глав государства и региона. Губернатор попросил согласовать его кандидатуру на предстоящие выборы.

Голосование пройдет 13 сентября 2020 года.

Путин счел, что у Ивана Белозерцева есть моральное право баллотироваться на второй срок, и посоветовал во время предвыборной кампании открыто говорить, чего удалось добиться, а чего нет.

Третья новость: коронавирус установил новые антирекорды.

9 июня в регионе зафиксировали небывалое число новых случаев за сутки - 138.

12-го впервые сообщили о 102 заражениях COVID-19 только в Пензе. В этот же день инфекция подтвердилась сразу у 25 несовершеннолетних.

Всего в области 3 535 зараженных (из них 168 - дети), 2 823 выздоровевших и 28 умерших.

Из-за неблагополучной эпидситуации режим повышенной готовности продлен до 21 июня.

Область остается на первом этапе снятия ограничений.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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