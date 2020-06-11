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Общество

Пензенским выпускникам заменят выданные слишком рано аттестаты

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Родители пензенских выпускников 9-х классов встревожены: информация о нелегитимных аттестатах начала распространяться в Сети. Редакция портала PenzaInform.ru попросила представителей Министерства образования Пензенской области прояснить ситуацию.

«В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией Министерство просвещения РФ приняло решение о том, что итоговая аттестация будет проведена в форме промежуточных аттестаций, результаты которых будут выставлены не на основании ГИА, а на основании текущих оценок и аттестаций, проведенных в школе. То есть итоговые оценки выставляются для 11-классников по итогам обучения в 10-11-м классах, для учеников 9-х классов - по итогам обучения в 9-м классе.

В 2020 году документ об образовании должен был выдаваться только после официального выхода соответствующих нормативных актов Правительства РФ», - пояснили в пресс-службе министерства.

Такие документы появились совсем недавно. 10 июня вышло постановление Правительства РФ № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году». А 11 июня увидели свет приказы Министерства просвещения РФ и Рособнадзора № 293/650 и 294/651.

Именно эти документы официально вносят изменения в порядок проведения ГИА и выдачи документа об образовании.

«Соответственно, аттестаты должны были быть оформлены не ранее дат указанных нормативно-правовых актов. Все аттестаты, выданные с технической ошибкой в части даты, будут заменены до 15 июня. Данные аттестатов, включая верную дату выдачи, будут занесены в единый федеральный реестр документов государственного образца в установленные сроки», - подытожили в пресс-службе.

Также в региональном минобре рекомендовали вчерашним школьникам и их родителям не тревожиться: времени до поступления в профессиональные учебные заведения еще вполне достаточно. Подать заявление можно до 25 августа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Идиоты в Наробразе травмируют детей

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все аттестаты, выданные с технической ошибкой
Почему эту ошибку назвали технической? Разве ее техника совершила?

Гость||

И этих чиновником мы кормим своими налогами , о элементарных технических процедурах понятия ноль . Профессионализм бюрократов налицо , стыбода

Имя: Гость
Комментарий:

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