Глава региона назвал основные черты характера пензенцев

01.06.2020 | 14:55

В понедельник, 1 июня, во время прямой линии с юными журналистами в Instagram губернатора Ивана Белозерцева попросили охарактеризовать пензенцев.

«Это неравнодушные, трудолюбивые, гостеприимные, очень ответственные люди», - перечислил глава региона.

В подтверждение своих слов он рассказал, как два года назад, когда в селе Елюзань Городищенкого района проводился Сабантуй и мест в близлежащих гостиницах не хватало, многие местные жители разместили у себя совершенно незнакомых людей на 3-5 дней.

Кроме того, Иван Белозерцев считает пензенцев яркими, красивыми, умными и самобытными.