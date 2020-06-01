Глава региона назвал основные черты характера пензенцев

В понедельник, 1 июня, во время прямой линии с юными журналистами в Instagram губернатора Ивана Белозерцева попросили охарактеризовать пензенцев.
«Это неравнодушные, трудолюбивые, гостеприимные, очень ответственные люди», - перечислил глава региона.
В подтверждение своих слов он рассказал, как два года назад, когда в селе Елюзань Городищенкого района проводился Сабантуй и мест в близлежащих гостиницах не хватало, многие местные жители разместили у себя совершенно незнакомых людей на 3-5 дней.
Кроме того, Иван Белозерцев считает пензенцев яркими, красивыми, умными и самобытными.
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кто ж с таких мест уходит. чудной вы