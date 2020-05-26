В Пензенской области умерли еще двое больных коронавирусом

В Пензенской области ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Вечером во вторник, 26 мая, об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Одна из жертв - мужчина 1963 года рождения.
«Сопутствующие: артериальная гипертензия, хронический гастрит, хронический панкреатит. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала Черемушкина.
Вторая жертва - женщина 1955 года рождения. У нее была двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная COVID-19, в тяжелом течении.
«Сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь», - уточнила Черемушкина.
Ранее сообщалось о 15 пензенцах, скончавшихся из-за новой коронавирусной инфекции.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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