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Общество

В Пензенской области умерли еще двое больных коронавирусом

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В Пензенской области ушли из жизни еще два пациента с коронавирусом. Вечером во вторник, 26 мая, об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Одна из жертв - мужчина 1963 года рождения.

«Сопутствующие: артериальная гипертензия, хронический гастрит, хронический панкреатит. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония», - написала Черемушкина.

Вторая жертва - женщина 1955 года рождения. У нее была двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная COVID-19, в тяжелом течении.

«Сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь», - уточнила Черемушкина.

Ранее сообщалось о 15 пензенцах, скончавшихся из-за новой коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Крематорий стройте. Пора уже. Маски у всех есть.

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