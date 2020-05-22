Стало известно, какие районы области сильнее поражены вирусом

22.05.2020 | 13:07

В региональном оперативном штабе сообщили, как в области распределились случаи коронавируса, подтвержденные за сутки.

Ранее стало известно, что выявлено 110 новых зараженных.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в областном центре (32). Далее идут Заречный (14), Бессоновский район (9) и Кузнецк (8).

7 новых пациентов проживают в Пензенском районе, 5 - Лунинском, 4 - Земетчинском. По 3 случая выявили в Белинском, Городищенском, Спасском районах области, по 2 - в Шемышейском, Сосновоборском, Башмаковском, Нижнеломовском, Каменском и Наровчатском районах.

По 1 инфицированному зафиксировано в Никольском, Вадинском, Сердобском, Мокшанском, Кузнецком, Тамалинском, Малосердобинском, Колышлейском и Неверкинском районах.

Среди новых пациентов - один житель Саратовской области.

На 22 мая в регионе насчитывается 1 510 случаев опасной инфекции. Как они распределяются, можно увидеть на карте.

Самое большое число заболевших зарегистрировано в Пензе - 752. Областной центр догоняют Бессоновский (86) и Пензенский (71) районы.