Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|14:50
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Общество

Стало известно, какие районы области сильнее поражены вирусом

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В региональном оперативном штабе сообщили, как в области распределились случаи коронавируса, подтвержденные за сутки.

Ранее стало известно, что выявлено 110 новых зараженных.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в областном центре (32). Далее идут Заречный (14), Бессоновский район (9) и Кузнецк (8).

7 новых пациентов проживают в Пензенском районе, 5 - Лунинском, 4 - Земетчинском. По 3 случая выявили в Белинском, Городищенском, Спасском районах области, по 2 - в Шемышейском, Сосновоборском, Башмаковском, Нижнеломовском, Каменском и Наровчатском районах.

По 1 инфицированному зафиксировано в Никольском, Вадинском, Сердобском, Мокшанском, Кузнецком, Тамалинском, Малосердобинском, Колышлейском и Неверкинском районах.

Среди новых пациентов - один житель Саратовской области.

На 22 мая в регионе насчитывается 1 510 случаев опасной инфекции. Как они распределяются, можно увидеть на карте.

Самое большое число заболевших зарегистрировано в Пензе - 752. Областной центр догоняют Бессоновский (86) и Пензенский (71) районы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Жесть! Последствия 9 мая!

Гость||

В Пензе здоровых не осталось после коллапса с хим оружием в Леонидовке.

Гость||

Можим павтарить! Кто-то так вроде раньше кричал на 9 мая...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На 22 мая в регионе насчитывается 1 510 случаев опасной инфекции.]

НЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ НА 22 МАЯ 1510 СЛУЧАЕВ

1076 УЖЕ ВЫЗДОРОВИЛО

1510-1076-13=421

НА 22 МАЯ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 421 СЛУЧАЙ

Гость||

Умиляет, когда " голодный" народ, сидящий " без копейки и без куска хлеба", штурмует строительные магазины, сносит прилавки с одеждой и обувью...Похоже за 2 месяца все износились в лохмотья и у всех дружно рухнули крыши...

Гость||

Гость писал(a):

Умиляет, когда " голодный" народ, сидящий " без копейки и без куска хлеба", штурмует строительные магазины, сносит прилавки с одеждой и обувью...Похоже за 2 месяца все износились в лохмотья и у всех дружно рухнули крыши...
А ты чужие деньги то не считай, не надо

Завидно, да?

Гость||

Гость писал(a):

Умиляет, когда " голодный" народ, сидящий " без копейки и без куска хлеба", штурмует строительные магазины, сносит прилавки с одеждой и обувью
Ну на что мозга хватает. Что им квантовой механикой заниматься, что ли. Они ж не дураки какие-нибудь.

Гость||

Закройте,пожалуйста парикмахерские,никто не соблюдает нормы!

Гость||

Закройте свои хлебала!

Гость||

Можам пафтарить.. Без намордника то на улицу теперь не можете выйти

Гость||

Умиляет статистика Сердобска, везде вспышки, а у них1 строго по одному в день. Тенденция, однако.

Гость||

Гость писал(a):

статистика Сердобска
зато по 20 пневмоний в сутки

Гость||

В связи с приростом, принято решение вообще всё открыть, ничего уже сделать нельзя. Это завтрашний заголовок на Пенза нформ.

Гость||

лимитчики с московии заражают родные деревни

Имя: Гость
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