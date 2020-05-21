Штраф за нарушение режима самоизоляции грозит 130 зареченцам

21.05.2020 | 13:06

В Заречном городской суд начал рассматривать административные дела о нарушении режима самоизоляции.

Как сообщили в администрации закрытого города в четверг, 21 мая, за правонарушение уже ответили двое зареченцев. Каждого оштрафовали на 1 000 рублей.

Всего в Заречном на сегодняшний день составлено свыше 130 протоколов по новой статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Она вступила в силу 1 апреля.

Режим самоизоляции является частью мер, введенных в регионе 16 марта. Штраф за его несоблюдение составляет от 1 000 до 30 000 рублей. В случае повторного нарушения - от 15 000 до 50 000 рублей.

Однако многие жители региона пренебрегли мерами безопасности, за что были привлечены к ответственности. Так, жительница Спасска не захотела оставаться на карантине, отправилась на свидание с мужчиной и была оштрафована на 7 500 рублей.

В областном центре две горожанки решили выбраться из охраняемого полицией дома, закрытого на карантин, через балкон на первом этаже. Одной из них нужно было на работу, другой – за вещами. Правоохранители задержали их и составили административный протокол.