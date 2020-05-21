Общество

Штраф за нарушение режима самоизоляции грозит 130 зареченцам

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В Заречном городской суд начал рассматривать административные дела о нарушении режима самоизоляции.

Как сообщили в администрации закрытого города в четверг, 21 мая, за правонарушение уже ответили двое зареченцев. Каждого оштрафовали на 1 000 рублей.

Всего в Заречном на сегодняшний день составлено свыше 130 протоколов по новой статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Она вступила в силу 1 апреля.

Режим самоизоляции является частью мер, введенных в регионе 16 марта. Штраф за его несоблюдение составляет от 1 000 до 30 000 рублей. В случае повторного нарушения - от 15 000 до 50 000 рублей.

Однако многие жители региона пренебрегли мерами безопасности, за что были привлечены к ответственности. Так, жительница Спасска не захотела оставаться на карантине, отправилась на свидание с мужчиной и была оштрафована на 7 500 рублей.

В областном центре две горожанки решили выбраться из охраняемого полицией дома, закрытого на карантин, через балкон на первом этаже. Одной из них нужно было на работу, другой – за вещами. Правоохранители задержали их и составили административный протокол.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Где сварщик?!

Гость||

В Совете Федерации планируют дать определение понятию самоизоляции, предусмотреть порядок установления такого режима и пределы полномочий регионов в этой сфере.

Гость||

Опять Заречный!? ПОЧЕМУ так много,значит скрывали от нас истинную правду. Какие всетаки лживые люди эти из Заречного. Почему только по тысячи? Почему не по тридцать тысяч? Я уверен,что за сокрытием правды про вирус кто то имел свою выгоду. Для Зареченцев людей обмануть это для них святое дело. Один негатив из лоссятника. Я требую заварить ворота двойным или нет лутче тройным швом. Дабы не подвергать свою жизнь смертельной опасности.

Гость||

Заварить ворота!

Гость||

Их по 30 сразу надо,по другому не понимают.

Имя: Гость
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