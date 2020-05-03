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Общество

Жительница Спасска нарушила карантин ради встречи с мужчиной

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Жительница Спасска предстала перед судом за нарушение режима самоизоляции. Женщину поместили на домашний карантин как лицо, контактировавшее с пациентом, у которого медики подозревали коронавирус.

В течение 14 дней горожанка должна была находиться дома, ни при каких обстоятельствах не покидать жилище, ни с кем не общаться. От женщины требовалось дважды в сутки измерять температуру тела, заносить показания в специальный лист, ежедневно созваниваться с врачом и уведомлять его о состоянии здоровья.

18 апреля пребывание в четырех стенах и четкое следование правилам горожанку перестало устраивать. Она отправилась на встречу с молодым человеком и отсутствовала продолжительное время.

Это не осталось незамеченным властями, и на женщину составили административный протокол.

«Горожанка (ее участие в судебном заседании было обеспечено посредством видеосвязи с использованием программного обеспечения Skype) вину в совершении правонарушения признала полностью», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда Пензенской области.

Определяя сумму штрафа, служители Фемиды учли материальное положение подсудимой, а также то, что она впервые преступила закон и обстоятельства нарушения являются исключительными, и установили размер выплаты меньше минимального, предусмотренного статьей.

Женщине предстоит расстаться с 7 500 рублями.

Пока приговор не вступил в законную силу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Из-за любви на эшафот...

Гость||

Какой карантин? Кто его официально объявлял?

Гость||

так у неё подтвержден коронавирус?

Гость||

Гость писал(a):

Из-за любви на эшафот...
Есть женщины в русских селеньях!!!

Гость||

Это она на фото с молодым человеком? Вот они и попались!!!

Имя: Гость
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