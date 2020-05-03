Жительница Спасска нарушила карантин ради встречи с мужчиной

Жительница Спасска предстала перед судом за нарушение режима самоизоляции. Женщину поместили на домашний карантин как лицо, контактировавшее с пациентом, у которого медики подозревали коронавирус.
В течение 14 дней горожанка должна была находиться дома, ни при каких обстоятельствах не покидать жилище, ни с кем не общаться. От женщины требовалось дважды в сутки измерять температуру тела, заносить показания в специальный лист, ежедневно созваниваться с врачом и уведомлять его о состоянии здоровья.
18 апреля пребывание в четырех стенах и четкое следование правилам горожанку перестало устраивать. Она отправилась на встречу с молодым человеком и отсутствовала продолжительное время.
Это не осталось незамеченным властями, и на женщину составили административный протокол.
«Горожанка (ее участие в судебном заседании было обеспечено посредством видеосвязи с использованием программного обеспечения Skype) вину в совершении правонарушения признала полностью», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда Пензенской области.
Определяя сумму штрафа, служители Фемиды учли материальное положение подсудимой, а также то, что она впервые преступила закон и обстоятельства нарушения являются исключительными, и установили размер выплаты меньше минимального, предусмотренного статьей.
Женщине предстоит расстаться с 7 500 рублями.
Пока приговор не вступил в законную силу.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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