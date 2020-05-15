Общество

Погибшей в пожаре многодетной матери незаконно не платили пособие

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Прокуратура проверила, какие пособия получала многодетная мать, погибшая в пожаре. Трагедия произошла в ночь с 24 на 25 марта в Нижнем Ломове. Частный дом сгорел полностью. Погибли семь человек: три девочки (две 2012 и одна 2008 годов рождения) и четверо взрослых - две женщины (1982 и 1985 годов рождения) и двое мужчин (1982 и 1983 годов рождения).

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследованием причин смертельного пожара также занялась прокуратура.

Одна из женщин, хозяйка дома, была матерью четверых детей. Она погибла вместе с дочками-близнецами.

Прокуратура выявила, что районное управление соцзащиты незаконно прекратило предоставление этой семье ежемесячной выплаты в размере 290 рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 лет до окончания обучения в общеобразовательной организации.

Деньги многодетной матери перестали выдавать из-за того, что не были представлены документы о доходах семьи. Однако, как показала прокурорская проверка, такое основание для выплаты пособия законодательством не предусмотрено, к тому же многодетную мать не уведомили о прекращении выплат.

Прокурор внес начальнику управления соцзащиты населения представление.

«Недополученная выплата в сумме более 11 тысяч рублей компенсирована отцу детей. Виновный муниципальный чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Виновный муниципальный чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности», -
Будет работать и дальше такой чиновник?

Гость||

Гость писал(a):

Будет работать и дальше такой чиновник?
Да, он делился с кем надо, поэтому ему всегда найдется место.

Гость||

Если всем платить, то что в свой карман положить?

Гость||

Ну и где посадка чиновника?

Гость||

"Чиновник"- это смягчающее обстоятельство.

Имя: Гость
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