25.03.2020 | 09:08

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту трагедии, произошедшей в Нижнем Ломове в ночь с 24 на 25 марта. Там при пожаре в частном доме погибли семь человек.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что в числе погибших - три девочки: две 2012 и одна 2008 года рождения. Позднее старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина уточнила, что пожар также унес жизни двух женщин (1982 и 1985 года рождения) и двух мужчин (1982 и 1983 года рождения).

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем Следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрием Матушкиным», - добавила Евгения Воеводина.

При первоначальном осмотре на телах погибших не обнаружили каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Тем не менее официальные выводы будут сделаны только по итогам судебно-медицинских экспертиз.

«По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. С целью установления точной причины возгорания назначена судебная пожарно-техническая экспертиза», - пояснила Евгения Воеводина.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК.

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