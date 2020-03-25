25.03.2020 | 10:58

На место пожара в Нижнем Ломове, который унес жизни семерых человек, выехала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Трагедия случилась в среду, 25 марта, около 2:00. Огонь охватил одноэтажный деревянный дом общей площадью 100 квадратных метров. После ликвидации пламени были обнаружены тела погибших: двух женщин (1982 и 1985 года рождения), двух мужчин (1982 и 1983 года рождения) и трех девочек (две 2012 и одна 2008 года рождения).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам состава преступления по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

При первоначальном осмотре на телах погибших не обнаружили каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Тем не менее официальные выводы будут сделаны только по итогам судебно-медицинских экспертиз.

«Нижнеломовской межрайонной прокуратурой незамедлительно организовано проведение проверки, в том числе на предмет оценки деятельности органов системы профилактики по работе с указанными семьями», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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