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Общество

Пензенские полицейские организовали флешмоб в интернете

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«Хватит кормить мошенников! Хватит называть им коды и пароли! Берегите деньги, не верьте незнакомцам!» - в очередной раз обратилась к людям начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Казалось бы, простые и понятные слова. Однако до сих пор пензенцы продолжают отдавать свои кровные всевозможным жуликам. Сейчас любимое поле деятельности мошенников - интернет-пространство. Именно во Всемирной паутине они находят своих жертв, которые, несмотря на постоянные предупреждения, по-прежнему пренебрегают элементарными правилами финансовой безопасности.

«Чем доверчивее наши граждане, тем богаче мошенники. За год с небольшим они получили от жителей Пензенской области почти 60 миллионов рублей», - сообщила Ольга Евдокимова.

Поэтому сотрудники полиции решили действовать на территории обманщиков и организовали в интернете флешмоб #ХватитКормитьМошенников. К нему одними из первых подключились журналисты 11 канала, которые на своих страницах в социальных сетях выложили фотографии в знак поддержки акции.

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Гость||

А может просто больше ловить без мобов?

Гость||

#Хватит кормить мошенников чинуш#

Гость||

Опять эти мошенники.

Гость||

Все правильно, банковскую карту нужно выдавать только после прохождения курса безопасности и сдачи экзамена по нему. Причем курс сделать платным.

Гость||

А на втором фото в форме это Семён Альтов загримированный?

Гость||

3.05.2020 18:59|

А на втором фото в форме это Семён Альтов загримированный?

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Нет,это стремящая к генералу Волкова.

Имя: Гость
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