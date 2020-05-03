Пензенские полицейские организовали флешмоб в интернете

03.05.2020 | 18:02

«Хватит кормить мошенников! Хватит называть им коды и пароли! Берегите деньги, не верьте незнакомцам!» - в очередной раз обратилась к людям начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Казалось бы, простые и понятные слова. Однако до сих пор пензенцы продолжают отдавать свои кровные всевозможным жуликам. Сейчас любимое поле деятельности мошенников - интернет-пространство. Именно во Всемирной паутине они находят своих жертв, которые, несмотря на постоянные предупреждения, по-прежнему пренебрегают элементарными правилами финансовой безопасности.

«Чем доверчивее наши граждане, тем богаче мошенники. За год с небольшим они получили от жителей Пензенской области почти 60 миллионов рублей», - сообщила Ольга Евдокимова.

Поэтому сотрудники полиции решили действовать на территории обманщиков и организовали в интернете флешмоб #ХватитКормитьМошенников. К нему одними из первых подключились журналисты 11 канала, которые на своих страницах в социальных сетях выложили фотографии в знак поддержки акции.