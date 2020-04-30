Заболевшие коронавирусом появились в ранее не зараженных районах

30.04.2020 | 12:30

По данным на четверг, 30 апреля, новые случаи заболевания коронавирусом выявились в 18 муниципальных образованиях Пензенской области.

Из 42 пациентов, у которых за последние сутки подтвердилась новая инфекция, 15 - жители Пензы, 5 - Нижнеломовского района, 3 - Бессоновского, по 2 случая отмечено в Кузнецке, в Спасском, Сердобском и Каменском районах, по 1 - в Сосновоборском, Белинском, Вадинском, Никольском, Городищенском, Лунинском, Пензенском, Земетчинском, Колышлейском, Мокшанском и Тамалинском районах.

Таким образом, зараженных до сих пор не выявили только в одном муниципальном образовании региона - Неверкинском районе.

С общей эпидемиологической ситуацией можно ознакомиться на карте.

В настоящее время суммарное количество заболевших опасной инфекцией - 406, выписавшихся - 116, умерших - 7.