Общество

Заболевшие коронавирусом появились в ранее не зараженных районах

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По данным на четверг, 30 апреля, новые случаи заболевания коронавирусом выявились в 18 муниципальных образованиях Пензенской области.

Из 42 пациентов, у которых за последние сутки подтвердилась новая инфекция, 15 - жители Пензы, 5 - Нижнеломовского района, 3 - Бессоновского, по 2 случая отмечено в Кузнецке, в Спасском, Сердобском и Каменском районах, по 1 - в Сосновоборском, Белинском, Вадинском, Никольском, Городищенском, Лунинском, Пензенском, Земетчинском, Колышлейском, Мокшанском и Тамалинском районах.

Таким образом, зараженных до сих пор не выявили только в одном муниципальном образовании региона - Неверкинском районе.

С общей эпидемиологической ситуацией можно ознакомиться на карте.

В настоящее время суммарное количество заболевших опасной инфекцией - 406, выписавшихся - 116, умерших - 7.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Серафима - на вылет!

Гость||

Осталось 283 больных. Почему в коридорах лежат при выделенных 1038 койках?!

Гость||

Гость писал(a):

Осталось 283 больных. Почему в коридорах лежат при выделенных 1038 койках?!
это магия такая

Гость||

Никакой магии.Писали же ранее,что много людей лежат с пневмонией,поэтому все места в больницах заняты

Имя: Гость
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