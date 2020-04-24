В выходные зареченцы смогут свободно покинуть город

В выходные, 25 и 26 апреля, жителям Заречного для выезда из города не потребуется специального разрешения. Чтобы попасть в город, документ также не нужно будет предъявлять.
Соответствующее изменение внес в постановление от 23-го числа губернатор Иван Белозерцев.
«В пункте 20 слова «с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года» заменить словами «с 13 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года и с 27 апреля по 30 апреля 2020 года», - цитирует документ сайт администрации закрытого города.
Ранее сообщалось, что зареченцы, которым требуется по неотложной надобности покинуть город в выходные дни, должные получить специальное разрешение в МКУ «Управление гражданской защиты».
С 13 апреля в Заречном введены дополнительные ограничительные мероприятия: выезд из закрытого административно-территориального образования и въезд в него осуществляется по согласованию с администрацией.
Зареченцам, занятым в пределах города, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Жителям закрытого города, трудоустроенным в Пензе, специальные разрешения оформляются по заявке руководителей.
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Не обижайте Зареченцев,они и так живут за колючкой. Милости просим в наш прекрастный город Пенза.