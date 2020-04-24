Общество

В выходные зареченцы смогут свободно покинуть город

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В выходные, 25 и 26 апреля, жителям Заречного для выезда из города не потребуется специального разрешения. Чтобы попасть в город, документ также не нужно будет предъявлять.

Соответствующее изменение внес в постановление от 23-го числа губернатор Иван Белозерцев.

«В пункте 20 слова «с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года» заменить словами «с 13 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года и с 27 апреля по 30 апреля 2020 года», - цитирует документ сайт администрации закрытого города.

Ранее сообщалось, что зареченцы, которым требуется по неотложной надобности покинуть город в выходные дни, должные получить специальное разрешение в МКУ «Управление гражданской защиты».

С 13 апреля в Заречном введены дополнительные ограничительные мероприятия: выезд из закрытого административно-территориального образования и въезд в него осуществляется по согласованию с администрацией.

Зареченцам, занятым в пределах города, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Жителям закрытого города, трудоустроенным в Пензе, специальные разрешения оформляются по заявке руководителей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость||

Не обижайте Зареченцев,они и так живут за колючкой. Милости просим в наш прекрастный город Пенза.

Гость||

Уберитесь там хорошенько, может и осчастливим вас визитом.

Гость||

Гость писал(a):

Уберитесь там хорошенько
Ещё от шмали не отошёл или с похмела плющит? Так прикалываются над зазаборниками, Вы с Шемышейкой соревнуетесь по срач.-крим-новостям.

Гость||

а разве им еще не заварили ворота?!

Срочно заварить!

Гость||

Гость писал(a):

Не обижайте Зареченцев,они и так живут за колючкой. Милости просим в наш прекрастный город Пенза.
Будьте как дома, но не забудьте, что в гостях.

Гость||

Велком.дорогие зареченцы.

Гость||

В большом хозяйстве трудней порядок навести, чем в малом

Гость||

вот в выходные расползется вся зараза из этого обсерватора!

Гость||

Да вы с ума сошли! эти лоси всю траву обдерут в Пензе, она и так еле выступила

Гость||

Гость писал(a):

эти лоси всю траву обдерут в Пензе
пусть почки тополиные жрут!

Гость||

По прибытии из другого населенного пункта необходимо садиться на 14-суточную самоизоляцию. Это закон! Властям необходимо отслеживать каждого гражданина из Заречного и по прибытии в Пензу помещать в изолятор, если им негде остаться на карантин.

Гость||

Спасайся кто может ЗАТОшников выпустили .)))))))Пусть лучше у себя под охраной сидят ,а то у нас тут вирус всякие нехорошие люди завезли,да и воздух у вас лучше,лес сосновый.

Гость||

В выходные вероятно у коронавируса выходные)

Гость||

а чё вам Заречный,все деревни в выходные в Пензу едут

Гость||

Гость писал(a):

да и воздух у вас лучше,лес сосновый.
У Зареченцев есть даже батюшка для прогулок в парке,а в Пензе нет.

Завидуйте молча,Мы на шаг впереди.

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Имя: Гость
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