В выходные зареченцы смогут свободно покинуть город

24.04.2020 | 09:08

В выходные, 25 и 26 апреля, жителям Заречного для выезда из города не потребуется специального разрешения. Чтобы попасть в город, документ также не нужно будет предъявлять.

Соответствующее изменение внес в постановление от 23-го числа губернатор Иван Белозерцев.

«В пункте 20 слова «с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года» заменить словами «с 13 апреля 2020 года по 24 апреля 2020 года и с 27 апреля по 30 апреля 2020 года», - цитирует документ сайт администрации закрытого города.

Ранее сообщалось, что зареченцы, которым требуется по неотложной надобности покинуть город в выходные дни, должные получить специальное разрешение в МКУ «Управление гражданской защиты».

С 13 апреля в Заречном введены дополнительные ограничительные мероприятия: выезд из закрытого административно-территориального образования и въезд в него осуществляется по согласованию с администрацией.

Зареченцам, занятым в пределах города, оформили пропуска для передвижения к месту работы и обратно. Жителям закрытого города, трудоустроенным в Пензе, специальные разрешения оформляются по заявке руководителей.