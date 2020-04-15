Беременным женщинам советуют не скрывать от медиков свое положение

15.04.2020 | 14:57

Жительницам Пензенской области, ожидающим рождения ребенка, настоятельно рекомендуется заявлять о себе медикам, если в семье есть заболевшие простудными заболеваниями.

«Можно позвонить по телефону гинекологу, у которого беременная наблюдается, можно предупредить о себе участковых врачей, которые пришли на дом к родственникам с симптоматикой респираторных заболеваний, можно заявить о себе бригаде скорой помощи, если они приехали на вызов к родственникам с температурой», - перечислила возможные варианты заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Сотрудникам женских консультаций поручено обзвонить всех беременных женщин региона и находиться на связи со своими подопечными, чтобы консультировать их по телефону.

Специалисты рекомендуют соблюдать основные меры профилактики: находиться в самоизоляции, минимизировать контакты, чаще мыть руки с мылом, проветривать помещение и проводить в нем влажную уборку.

«Но самое главное - не скрывать от медицинских работников факт своей беременности, чтобы своевременно принять меры по лечению», - подчеркнула Марина Воробьева.

«Для оперативного решения вопросов медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо связаться с врачом акушером-гинекологом или написать обращение на специальный электронный адрес: covid@mzs.penza.net», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В регионе уже есть случаи, когда COVID-19 подозревается или подтвержден у будущих мам. Женщины находятся в удовлетворительном состоянии и получают лечение. Тех, кому подошло время рожать, ждут в больнице имени Н. Н. Бурденко. Врачи готовы принять таких младенцев.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что коронавирусная инфекция подтверждена у трех младенцев, одному из которых 1 месяц, двум - 1 год.