Общество

Беременным женщинам советуют не скрывать от медиков свое положение

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Жительницам Пензенской области, ожидающим рождения ребенка, настоятельно рекомендуется заявлять о себе медикам, если в семье есть заболевшие простудными заболеваниями.

«Можно позвонить по телефону гинекологу, у которого беременная наблюдается, можно предупредить о себе участковых врачей, которые пришли на дом к родственникам с симптоматикой респираторных заболеваний, можно заявить о себе бригаде скорой помощи, если они приехали на вызов к родственникам с температурой», - перечислила возможные варианты заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Сотрудникам женских консультаций поручено обзвонить всех беременных женщин региона и находиться на связи со своими подопечными, чтобы консультировать их по телефону.

Специалисты рекомендуют соблюдать основные меры профилактики: находиться в самоизоляции, минимизировать контакты, чаще мыть руки с мылом, проветривать помещение и проводить в нем влажную уборку.

«Но самое главное - не скрывать от медицинских работников факт своей беременности, чтобы своевременно принять меры по лечению», - подчеркнула Марина Воробьева.

«Для оперативного решения вопросов медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо связаться с врачом акушером-гинекологом или написать обращение на специальный электронный адрес: covid@mzs.penza.net», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В регионе уже есть случаи, когда COVID-19 подозревается или подтвержден у будущих мам. Женщины находятся в удовлетворительном состоянии и получают лечение. Тех, кому подошло время рожать, ждут в больнице имени Н. Н. Бурденко. Врачи готовы принять таких младенцев.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что коронавирусная инфекция подтверждена у трех младенцев, одному из которых 1 месяц, двум - 1 год.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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«Но самое главное - не скрывать от медицинских работников факт своей беременности, чтобы своевременно принять меры по лечению», - подчеркнула Марина Воробьева./

Что за бред, они беременные, а не больные

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