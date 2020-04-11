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Общество

Пензенские медики будут давать беременным консультации по телефону

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Медики, работающие в женских консультациях Пензенской области, получили задание позвонить всем беременным и быть с ними на связи. При необходимости женщина, ожидающая ребенка, сможет получить совет по телефону.

Эта мера введена, чтобы минимизировать посещение медицинских учреждений. Будущим мамам рекомендуется передавать анализы в больницу через родных, а с плановыми осмотрами, если самочувствие хорошее, повременить.

Также дамам в положении следует соблюдать стандартные меры профилактики: как можно чаще мыть руки с мылом, остерегаться контакта с больными людьми (особенно если у них кашель), не трогать лицо руками, избегать мест с большим скоплением посторонних лиц и сохранять социальную дистанцию в полтора-два метра.

При малейшем появлении симптомов, похожих на заражение COVID-19 (температура, сухой кашель, затрудненное дыхание), необходимо вызвать на дом врача или бригаду скорой помощи.

«Необходимо понимать, что беременные женщины подвержены не большему риску заражения COVID-19, чем иные лица того же возраста. На сегодняшний день не существует достоверных доказательств передачи вируса от матери к плоду во время беременности или родов», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

А ещё лучше посадить робота. Если у вас отекают ноги, нажмите 1. Если повышается давление, нажмите 2. Если токсикоз, нажмите 3. Для улучшения качества обслуживания разговор может быть записан...

Гость||

А если роды начались, то что нажимать?

Гость||

Зачем по телефону. По фотографии нужно.

Гость||

Вирус то совсем не причём. Почему не говорят что страна переход на цифровую эномику, о стратегии перехода РФ ещё в феврале 2019г говорил президент?

Гость||

Рожать тоже будем по телефону.

Имя: Гость
Комментарий:

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