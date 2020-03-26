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Общество | В Пензенской области решили закрыть кинотеатры, клубы и игровые

26.03.2020|17:23
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В Пензенской области в целях профилактики коронавируса приостанавливается деятельность учреждений дополнительного образования, библиотек, кинотеатров, развлекательных заведений.

Соответствующие изменения в постановление от 16 марта губернатор Иван Белозерцев внес в среду, 25-го числа.

Согласно документу, до 15 апреля не будут работать школы искусств, музыкальные школы, секции, студии, кружки, запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах до стабилизации эпидемиологической ситуации», - говорится в постановлении.

Что касается посещения детьми дошкольных образовательных учреждений, то в период действия режима повышенной готовности оно разрешено с согласия родителей, опекунов, попечителей.

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Гость|26.03.2020 17:37|

арендатор закрыл кинотеатр

арендодатель плату за аренду не отменил

чем плотить

налоги не отменили

???

Гость|26.03.2020 17:45|

Газовики шастают из квартиры в квартиру без всяких санитарных мер. Я писал губеру, минздраву, мчс, роснадзору - всем оказалось пофигу.

Гость|26.03.2020 17:47|

Ресторанам, находящимся в торговых центрах «Мега», пока не удалось убедить их владельца в послаблениях по аренде. Позиция «Меги»: вызванное эпидемией вируса снижение трафика

Гость|26.03.2020 17:48|

А ты в свои 48 не знал что всем пофиг?

Гость|26.03.2020 17:49|

Интересно, в связи со вчерашним обращением Путина, уйдут ли на выходные соц работники? Говорят, что нет. Правильно ли это?

Гость|26.03.2020 17:49|

Гость писал(a):

А ты в свои 48 не знал что всем пофиг?
Мне 78. Я просвещаю других, что всем пофиг

Гость|26.03.2020 17:54|

Поэтому ты писал губеру, Минздраву, МЧС, роснадзору, которым всем пофиг. У тебя что то с логикой дядя либо ты просто безумная истеричка.

Гость|26.03.2020 17:56|

Так, ст.762 Гражданского кодекса определено, что наниматель (арендатор) освобождается от платы за пользование имуществом за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает.

Гость|26.03.2020 17:56|

Гость писал(a):

Поэтому ты писал губеру, Минздраву, МЧС, роснадзору, которым всем пофиг. У тебя что то с логикой дядя либо ты просто безумная истеричка.
Я просвещаю людей, кто есть кто, чтоб не питали глупых надежд и требовали улучшений

Гость|26.03.2020 17:56|

теперь все подростки торчат в подъездах

Имя: Гость
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