26.03.2020 | 17:23

В Пензенской области в целях профилактики коронавируса приостанавливается деятельность учреждений дополнительного образования, библиотек, кинотеатров, развлекательных заведений.

Соответствующие изменения в постановление от 16 марта губернатор Иван Белозерцев внес в среду, 25-го числа.

Согласно документу, до 15 апреля не будут работать школы искусств, музыкальные школы, секции, студии, кружки, запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах до стабилизации эпидемиологической ситуации», - говорится в постановлении.

Что касается посещения детьми дошкольных образовательных учреждений, то в период действия режима повышенной готовности оно разрешено с согласия родителей, опекунов, попечителей.

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