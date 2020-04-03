Сетевое издание|18+|Пятница|3 апр 2020|18:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  83.20  |  $  77.13

Общество | По улицам Пензы вновь пустят троллейбусы

03.04.2020|17:39
Печать

С субботы, 4 апреля, по Пензе снова будут курсировать троллейбусы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Решение принято «в связи с многочисленными обращениями жителей».

Уточняется, что 32 машины будут ездить по графику выходного дня.

Изменения в работе общественного транспорта произошли 2 апреля. Тогда с улиц Пензы исчезли троллейбусы № 1, 2, 6, 7, 8 и 9, вместо автобусов № 66, 70 и 82с в рейсы вышли маршрутки. Решение было принято в связи с введением в регионе режима повышенной готовности и уменьшением пассажиропотока, который снизился на 80%.

Некоторые пензенцы, которые утром 2 апреля должны были добираться до работы на общественном транспорте, столкнулись с трудностями: маршрутки пришлось долго ждать, народа оказалось слишком много.

Специалисты провели мониторинг и выявили нарушения в графиках движения микроавтобусов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|03.04.2020 17:45|

Что сказать ?

Гость|03.04.2020 17:46|

Дошло? Или по башке получили?

Гость|03.04.2020 17:46|

А автобусы когда?

Гость|03.04.2020 17:46|

если будут обращения граждан отменить это незаконный режим - его отменят?

Гость|03.04.2020 17:47|

Семь раз отмерь-один отрежь! Нет, не слышали?

Гость|03.04.2020 17:51|

УРА!!!!

Гость|03.04.2020 17:57|

Гость писал(a):

Дошло? Или по башке получили?
Уже 4 главы регионов вчера ушли в отставку!

Гость|03.04.2020 17:59|

Жизнь налаживается.

Гость|03.04.2020 18:00|

Отлично!

Гость|03.04.2020 18:02|

Алилуйя! Разум восторжетвовал

Гость|03.04.2020 18:02|

Гость писал(a):

Семь раз отмерь-один отрежь! Нет, не слышали?
Сначала сделать всё через задницу,а потом с умным лицом пытаться всё восстановить-это про пензенских чиновников!!!

Гость|03.04.2020 18:03|

Это точно.

Гость|03.04.2020 18:03|

Автобусы еще верните,дебилы

Гость|03.04.2020 18:08|

Отменили транспорт большой вместимости итог: в маршрутках народ как килька в консерве - битком. Какая тут дистанция 1,5 метра в карантин?! Сначала нахреноверитили, теперь в зад отыгрывают. Мозгов нет, одни опилки.

Гость|03.04.2020 18:11|

Наверное получили втык сверху , озорники !!!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте