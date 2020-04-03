03.04.2020 | 17:39

С субботы, 4 апреля, по Пензе снова будут курсировать троллейбусы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Решение принято «в связи с многочисленными обращениями жителей».

Уточняется, что 32 машины будут ездить по графику выходного дня.

Изменения в работе общественного транспорта произошли 2 апреля. Тогда с улиц Пензы исчезли троллейбусы № 1, 2, 6, 7, 8 и 9, вместо автобусов № 66, 70 и 82с в рейсы вышли маршрутки. Решение было принято в связи с введением в регионе режима повышенной готовности и уменьшением пассажиропотока, который снизился на 80%.

Некоторые пензенцы, которые утром 2 апреля должны были добираться до работы на общественном транспорте, столкнулись с трудностями: маршрутки пришлось долго ждать, народа оказалось слишком много.

Специалисты провели мониторинг и выявили нарушения в графиках движения микроавтобусов.

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