01.04.2020 | 18:43

В четверг, 2 апреля, с улиц Пензы исчезнут троллейбусы № 1, 2, 6, 7, 8 и 9. Решение принято в связи с введением в регионе режима повышенной готовности и уменьшением пассажиропотока.

По словам представителей городской администрации, он снизился на 80%.

«Также на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города № 66, 70 и 82с вместо автобусов большого класса на линию выйдут автобусы малого класса», - добавили в пресс-службе мэрии.

Льготный и бесплатный проезд для отдельных граждан сохранят. Для остальных стоимость поездки составит 23 рубля.

Ранее Управление транспорта и связи Пензы изменило расписание работы общественного транспорта, увеличив интервалы движения. График выходного дня ввели до снятия режима повышенной готовности.

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