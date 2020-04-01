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Общество | С улиц Пензы исчезнут троллейбусы, автобусы заменят маршрутками

01.04.2020|18:43
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В четверг, 2 апреля, с улиц Пензы исчезнут троллейбусы № 1, 2, 6, 7, 8 и 9. Решение принято в связи с введением в регионе режима повышенной готовности и уменьшением пассажиропотока.

По словам представителей городской администрации, он снизился на 80%.

«Также на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города № 66, 70 и 82с вместо автобусов большого класса на линию выйдут автобусы малого класса», - добавили в пресс-службе мэрии.

Льготный и бесплатный проезд для отдельных граждан сохранят. Для остальных стоимость поездки составит 23 рубля.

Ранее Управление транспорта и связи Пензы изменило расписание работы общественного транспорта, увеличив интервалы движения. График выходного дня ввели до снятия режима повышенной готовности.

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Гость|01.04.2020 18:46|

penzainform.ru писал(a):

По словам представителей городской администрации, он снизился на 80%.
Мы видели в удаленной статье про 82с как он снизился.

Гость|01.04.2020 18:48|

В маршрутке ЖОПА к ЖОПЕ,вот и распространение заразы.

Троллейбусы оставьте.

Гость|01.04.2020 18:49|

Так надо же находится подальше друг от друга. Где логика?

Гость|01.04.2020 18:51|

Вместо того чтобы ввести бесконтактную оплату картами и снизить риск передачи инфекции через деньги, людям придется набиваться в маршрутки.

Гость|01.04.2020 18:52|

Идиотизм

Гость|01.04.2020 18:54|

Ездите на 54 и 130 маршрутах автобусов

Гость|01.04.2020 18:54|

Лишние деньги и все таки народ верил, что автобусы дезинфецируют. А с маршрутками иллюзий не останется.

Гость|01.04.2020 18:58|

Да чего уж, давайте только такси оставим, пусть врачи, сантехники, продавцы покатаются на всю зарплату

Гость|01.04.2020 18:59|

Это,что-то новое --городские электрички,впервые слышу про такой вид транспорта в г.Пенза,или это вброс не имеющий никакого отношения к г.Пенза???

Гость|01.04.2020 19:00|

Руки прочь от троллейбусов!

Гость|01.04.2020 19:05|

Когда сам не пользуешься общественным транспортом,можно принимать любые решения.Главное прибыль,а не безопасность.

Гость|01.04.2020 19:06|

Кто такой умный эту ерунду придумал??? Я только на троллейбус расчитывала, там народу мало, можно подальше отойти. Маршрутки они пустили, где и в лучшие времена нахватаешь всего. Чтоб вас всех. Спрятались там за заборами, а нам теперь в маршрутках битком набитых ездить.

Гость|01.04.2020 19:07|

Ещё бы вот тазобраки бы запретили ...вообще было бы просто счастье !

Гость|01.04.2020 19:08|

что за бред? Как же соблюдать дистанцию в маршрутке!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|01.04.2020 19:08|

Гость писал(a):

то за бред? Как же соблюдать дистанцию в маршрутке!!!!!!!!!!!!!!!
Передвигаться больше пешком, бегом, на велосипеде !

Отправится на дачу, сажать урожай, гнать самогон !

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Имя: Гость
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