02.04.2020 | 16:00

В четверг, 2 апреля, в администрации Пензы признали, что в работе ряда маршрутов общественного транспорта есть недостатки.

С этого дня с улиц Пензы исчезли троллейбусы № 1, 2, 6, 7, 8 и 9, вместо автобусов № 66, 70 и 82с в рейсы вышли маршрутки. Решение было принято в связи с введением в регионе режима повышенной готовности и уменьшением пассажиропотока, который снизился на 80%.

Специалисты провели мониторинг и выявили нарушения графика движения микроавтобусов.

«В связи с поступившими жалобами граждан и по итогам проверки принято решение об увеличении с 3 апреля количества транспорта на маршрутах № 17, 27, 54, 63, 82с, 89», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Мониторинг продолжат вести и дальше, при необходимости число маршруток будут оперативно увеличивать.

«В случае выявления неудовлетворительной работы общественного транспорта жители города могут обратиться в Управление транспорта и связи г. Пензы по телефону 54-06-92», - предупредили в мэрии.

Некоторые пензенцы, которые утром 2 апреля вынуждены были добираться до работы на общественном транспорте, столкнулись с трудностями: маршруток пришлось долго ждать, народа оказалось слишком много.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.