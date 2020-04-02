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Общество | С 3 апреля на улицах Пензы увеличится количество маршруток

02.04.2020|16:00
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В четверг, 2 апреля, в администрации Пензы признали, что в работе ряда маршрутов общественного транспорта есть недостатки.

С этого дня с улиц Пензы исчезли троллейбусы № 1, 2, 6, 7, 8 и 9, вместо автобусов № 66, 70 и 82с в рейсы вышли маршрутки. Решение было принято в связи с введением в регионе режима повышенной готовности и уменьшением пассажиропотока, который снизился на 80%.

Специалисты провели мониторинг и выявили нарушения графика движения микроавтобусов.

«В связи с поступившими жалобами граждан и по итогам проверки принято решение об увеличении с 3 апреля количества транспорта на маршрутах № 17, 27, 54, 63, 82с, 89», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Мониторинг продолжат вести и дальше, при необходимости число маршруток будут оперативно увеличивать.

«В случае выявления неудовлетворительной работы общественного транспорта жители города могут обратиться в Управление транспорта и связи г. Пензы по телефону 54-06-92», - предупредили в мэрии.

Некоторые пензенцы, которые утром 2 апреля вынуждены были добираться до работы на общественном транспорте, столкнулись с трудностями: маршруток пришлось долго ждать, народа оказалось слишком много.

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Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|02.04.2020 16:20|

мощно,теперь точно 2 метра друг от друга будем!!!!!!!!!!!!!!

Гость|02.04.2020 16:22|

комент удалили

Гость|02.04.2020 16:22|

Верните муниципальный транспорт

Гость|02.04.2020 16:24|

господи, они не ведают, что творят!

Гость|02.04.2020 16:24|

Лучше маршрутки видеть не на улицах, а дорогах.

Гость|02.04.2020 16:24|

penzainform.ru писал(a):

В случае выявления неудовлетворительной работы общественного транспорта жители города могут обратиться в Управление транспорта и связи г. Пензы
И получить отписку, что все в порядке.

Гость|02.04.2020 16:26|

Реально дураки во власти сидят.

Гость|02.04.2020 16:27|

ЭТО КАК ПОНИМАТЬ??????? ВЧЕРА СКАЗАЛИ ОДНО, СЕГОДНЯ ДРУГОЕ, ЗАВТРА ТРЕТЬЕ. ЭТО ЖЕ БЫЛО ЯСНО ВЧЕРА, КОГДА ПРИНИМАЛОСЬ ЭТО РЕШЕНИЕ. КТО И КАК БУДУТ НАКАЗАНЫ ВИНОВНЫЕ В ЭТОМ КАЛАПСЕСЕ?????

Гость|02.04.2020 16:27|

Творится чтото невообразимое .

Гость|02.04.2020 16:32|

Гость писал(a):

Творится чтото невообразимое .
Согласен. Какой-то сюрреализм. Во время коронавируса убирают просторные троллейбусы и автобусы большой вместимости и оставляют только маршрутки. В это невозможно поверить!

Гость|02.04.2020 16:34|

Маршрутки суррогат общественного транспорта.

Гость|02.04.2020 16:36|

Это не сюр, это геноцид и терроризм! как и выход строителей на стройки

Гость|02.04.2020 16:36|

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 2 апреля, в администрации Пензы признали, что в работе ряда маршрутов общественного транспорта есть недостатки.
А 1 апреля умишка не хватило понять ситуацию? Как и в случае с массовым выгоном людей на субботник? Кто виноват? Кто наказан? Кто уволен?

Гость|02.04.2020 16:38|

Автобусы и троллейбусы верните! Пока на всю страну не прославились...

Гость|02.04.2020 16:39|

penzainform.ru писал(a):

В четверг, 2 апреля, в администрации Пензы признали, что в работе ряда маршрутов общественного транспорта есть недостатки.
Если по маршрутам ходят только маршрутки то это уже не общественный транспорт.

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Имя: Гость
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