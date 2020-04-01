Сетевое издание|18+|Среда|1 апр 2020|18:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  87.15  |  $  79.72

Общество | В Пензе три пациента с COVID-19 находятся в реанимации

01.04.2020|18:19
Печать

12 + 4 - такова арифметика COVID-19 в Пензе в среду, 1 апреля. Всего на территории области подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» у 16 человек. На лечении в областном центре спецвидов медицинской помощи находится 15%: один пожилой мужчина скончался. Но в официальной статистике заражений он числится.

«Контактные второй больной, которые имели тесный контакт в повседневной жизни, в том числе и контактные по подъезду. Возраст заболевших - старше 70 лет, но есть и молодые люди: 22 года, 32 года», - сообщил руководитель Управления Роспотребназдора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

«На данный момент в реанимации находятся 3 пациента с коронавирусной инфекцией: один пациент - на ИВЛ, два пациента - на кислородной поддержке. Состояние их стабильно и без ухудшений. В основном в реанимацию попадают возрастные пациенты старше 75 лет, с тяжелой сопутствующей патологией, такой как сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, сахарный диабет. Большое значение имеет фактор ожирения», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

По его словам, лекарств в лечебных учреждениях более чем достаточно. Однако заказ на дополнительную поставку сделали и ждут препараты и аппараты искусственной вентиляции легких.

«В зависимости от эпидобстановки от 600 коек - на первом этапе, до 900 - второй этап, по самым худшим прогнозированиям ситуации - 1 400 коек. Норматив, который определен Министерством здравоохранения Российской Федерации», - пояснил Александр Никишин.

В числе вновь заболевших - четыре женщины в возрасте от 50 до 82 лет. В местах их проживания проводят дезинфекцию.

Объявление приклеено на входной двери подъезда одной из многоэтажек. Покидать дом люди не могут, как минимум две недели они будут в изоляции. Придут к ним только сотрудники Роспотребнадзора и медицинские работники - для того, чтобы взять анализы на коронавирусную инфекцию.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте