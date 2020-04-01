01.04.2020 | 18:19

12 + 4 - такова арифметика COVID-19 в Пензе в среду, 1 апреля. Всего на территории области подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» у 16 человек. На лечении в областном центре спецвидов медицинской помощи находится 15%: один пожилой мужчина скончался. Но в официальной статистике заражений он числится.

«Контактные второй больной, которые имели тесный контакт в повседневной жизни, в том числе и контактные по подъезду. Возраст заболевших - старше 70 лет, но есть и молодые люди: 22 года, 32 года», - сообщил руководитель Управления Роспотребназдора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

«На данный момент в реанимации находятся 3 пациента с коронавирусной инфекцией: один пациент - на ИВЛ, два пациента - на кислородной поддержке. Состояние их стабильно и без ухудшений. В основном в реанимацию попадают возрастные пациенты старше 75 лет, с тяжелой сопутствующей патологией, такой как сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, сахарный диабет. Большое значение имеет фактор ожирения», - рассказал министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

По его словам, лекарств в лечебных учреждениях более чем достаточно. Однако заказ на дополнительную поставку сделали и ждут препараты и аппараты искусственной вентиляции легких.

«В зависимости от эпидобстановки от 600 коек - на первом этапе, до 900 - второй этап, по самым худшим прогнозированиям ситуации - 1 400 коек. Норматив, который определен Министерством здравоохранения Российской Федерации», - пояснил Александр Никишин.

В числе вновь заболевших - четыре женщины в возрасте от 50 до 82 лет. В местах их проживания проводят дезинфекцию.

Объявление приклеено на входной двери подъезда одной из многоэтажек. Покидать дом люди не могут, как минимум две недели они будут в изоляции. Придут к ним только сотрудники Роспотребнадзора и медицинские работники - для того, чтобы взять анализы на коронавирусную инфекцию.

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