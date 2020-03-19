19.03.2020 | 11:33

По состоянию на утро четверга, 19 марта, в Пензенской области зарегистрирован 1 человек, больной коронавирусом.

Под наблюдением находятся 365 человек, включая прибывших из стран риска и контактных. С момента начала наблюдений обследован 541 человек, проведено 755 исследований.

«В медучреждениях введены ограничительные мероприятия, введен особый режим обслуживания пациентов с респираторными симптомами скорой помощью. Маршрутизация пациентов с респираторными симптомами и подозрением на пневмонию изменена. Аналогичные меры сегодня принимаются по всей стране», - проинформировала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Иван Белозерцев сообщил, что пациентка, заразившаяся вирусом COVID-19, идет на поправку.

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Тесты, сделанные женщине в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска. Врачи определили круг лиц, с которыми общалась заболевшая женщина. Анализы на коронавирус, взятые у них (в том числе у членов семьи), оказались отрицательными.

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