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Общество | Коронавирус: оперативная информация из пензенского штаба

19.03.2020|11:33
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По состоянию на утро четверга, 19 марта, в Пензенской области зарегистрирован 1 человек, больной коронавирусом.

Под наблюдением находятся 365 человек, включая прибывших из стран риска и контактных. С момента начала наблюдений обследован 541 человек, проведено 755 исследований.

«В медучреждениях введены ограничительные мероприятия, введен особый режим обслуживания пациентов с респираторными симптомами скорой помощью. Маршрутизация пациентов с респираторными симптомами и подозрением на пневмонию изменена. Аналогичные меры сегодня принимаются по всей стране», - проинформировала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор Иван Белозерцев сообщил, что пациентка, заразившаяся вирусом COVID-19, идет на поправку.

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Тесты, сделанные женщине в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска. Врачи определили круг лиц, с которыми общалась заболевшая женщина. Анализы на коронавирус, взятые у них (в том числе у членов семьи), оказались отрицательными.

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Гость|19.03.2020 11:47|

Михаил Лисин: "Как и положено, у нас взяли мазки еще раз, пока результата нет, он будет в ближайшее время"

Гость|19.03.2020 11:52|

А, Лисин и Лидин родственники или просто однофамильцы?

Гость|19.03.2020 11:53|

Однофамильцы

Гость|19.03.2020 11:54|

Лисин, вы почему скрываете что Ваша супруга была за рубежом? Страшно что к ответственности могут привлечь? А у супруги где была совесть или оставила за рубежом?

Гость|19.03.2020 11:54|

Гость писал(a):

Гость|19.03.2020 11:52|

А, Лисин и Лидин родственники или просто однофамильцы?

ЭТО ЗАЧЁТ!!! )))))

Гость|19.03.2020 11:57|

Гость писал(a):

Страшно что к ответственности могут привлечь?
а какая ответственность? или ты пёрднул в лужу

Гость|19.03.2020 12:00|

Гость писал(a):

Страшно что к ответственности могут привлечь?
За что именно его привлечь к ответственности?

Гость|19.03.2020 12:03|

За то, что жена была за границей, видимо!)))Пат сталом!!

Гость|19.03.2020 12:04|

Гость писал(a):

а что именно его привлечь к ответственности?
как говорят был бы человек а за что найдется

Гость|19.03.2020 12:09|

Пожеланием Людочки выздоровления?

Гость|19.03.2020 12:10|

они сестры

Гость|19.03.2020 12:10|

Обследовали 541 человека. Температуру у них измерили? Депутата, чья жена ездила в эпидем.неблагополучный регион, привлекли к ответственности с возмещением затрат на лечение?

Гость|19.03.2020 12:16|

График приема граждан депутатами Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва в 2020 году.

Вот посмотришь в этот график и сразу вопрос а что это не которые депутаты в марте месяце прием не вели и не ведут? хотя должны ежемесячно принимать граждан.

Гость|19.03.2020 12:20|

15-го марта положили в больницу, а уже 19-го идёт на поправку. Медицина просто лучшая в мире, творит чудеса.

Гость|19.03.2020 12:24|

Подорожники весной пойдут и всех подлечим. Чудеса не при чем.

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Имя: Гость
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