На кладбищах Пензы обновили часть ограждений

В Пензе на Восточном, Новозападном и Ахунском кладбищах провели плановые работы по благоустройству.

На Восточном, которое в народе называют Чемодановским, сотрудники МБУ «Служба городских кладбищ» установили ограждение протяженностью 100 погонных метров и обустроили 2 контейнерные площадки.

Также там отсыпали щебнем дорожки, провели грейдирование (выравнивание) и сделали бордюры.

На Новозападном кладбище обновили 100 погонных метров ограждения и выполнили ямочный ремонт дорог на площади 1 000 кв. м.

На Ахунском тоже установили 100 погонных метров ограждения.

С начала года с кладбищ вывезли более 10 000 кубометров собранных отходов, сообщили в мэрии.