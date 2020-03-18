18.03.2020 | 13:12

Люди, находившиеся в контакте с заболевшей коронавирусом пензячкой, взяты под наблюдение. Об этом в среду, 18 марта, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными. Тесты, сделанные женщине в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, пензячка не выезжала за пределы России. Предположительно, заражение произошло от человека, побывавшего за рубежом.

Врачи определили круг лиц, с которыми общалась заболевшая пациентка. Их оказалось 244. Все они находятся под наблюдением медиков.

«Положительных тестов у них нет», - добавила Дина Черемушкина.

18 марта министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин доложил губернатору Ивану Белозерцеву: «Больная чувствует себя удовлетворительно, температура нормальная, с легкими нормально. Есть положительная тенденция к выздоровлению».

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