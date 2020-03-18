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Общество | Названо количество людей, общавшихся с заболевшей коронавирусом пензячкой

18.03.2020|13:12
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Люди, находившиеся в контакте с заболевшей коронавирусом пензячкой, взяты под наблюдение. Об этом в среду, 18 марта, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

О госпитализации жительницы Пензы, поступившей в больницу с высокой температурой и жалобами на затрудненное дыхание, стало известно 15 марта. Анализы, взятые у членов ее семьи, оказались отрицательными. Тесты, сделанные женщине в Пензе, дали положительный результат. Их подтвердили специалисты из Новосибирска.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, пензячка не выезжала за пределы России. Предположительно, заражение произошло от человека, побывавшего за рубежом.

Врачи определили круг лиц, с которыми общалась заболевшая пациентка. Их оказалось 244. Все они находятся под наблюдением медиков.

«Положительных тестов у них нет», - добавила Дина Черемушкина.

18 марта министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин доложил губернатору Ивану Белозерцеву: «Больная чувствует себя удовлетворительно, температура нормальная, с легкими нормально. Есть положительная тенденция к выздоровлению».

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|18.03.2020 13:25|

penzainform.ru писал(a):

Предположительно, заражение произошло от человека, побывавшего за рубежом.
этот человек уже заключен в ким?

Гость|18.03.2020 13:27|

А чо не в карантине они?) Прям шоу Бенни Хилла!!! Минздрав пещерного уровня..

Гость|18.03.2020 13:28|

Недавно была информация, что тесты берут только у контактных или прибывающих из других стран. К другим людям с тестами даже не подходят. То есть, если у нее взяли тест значит изначально знали, что она контактировала с зараженным, или туристка. Так почему-же вы врете???

Гость|18.03.2020 13:30|

Действительно, что за вранье. Где тот вымышленный человек, от которого разразилась эта дама?

Гость|18.03.2020 13:30|

Как интересно нам лапшу вешают на уши. Может еще скажут вирус этот есть у всех просто он в спящем режиме. От куда тогда заразилась не понятно. Смешно прям

Гость|18.03.2020 13:32|

Какие санкции будут применены к депутату? Почему наш гармонист молчит?

Гость|18.03.2020 13:35|

А где тот нулевой пензенский пациент? Если у 244 все нормально, зачит она заразилась от поцелуя с кошкой?)

Или тест не сработал?)

Гость|18.03.2020 13:38|

Гость писал(a):

она заразилась от поцелуя с кошкой?)
С белолобым капуцином, как в фильме "Эпидемия".

Гость|18.03.2020 13:40|

Может быть элементарно. Сходила в магазин. В магазине был проездом зараженный, забежал с поезда/машины за батоном с кефиром. Поторогал кассу, ручки дверей. Она зашла следом, потрогала,заразилась. Соответственно круг общения сложно выявить, т.к. искали среди соседей/родственников/коллег.

Гость|18.03.2020 13:43|

А Иван то где кто знает тоже готов?

Гость|18.03.2020 13:46|

Может быть элементарно. Сходила в магазин. В магазине был проездом зараженный, забежал с поезда/машины за батоном с кефиром. Поторогал кассу, ручки дверей. Она зашла следом, потрогала,заразилась. Соответственно круг общения сложно выявить, т.к. искали среди соседей/родственников/коллег.

Они не делают тесты, если человек не знают, что человек контактный с зараженным или турист.

Гость|18.03.2020 13:47|

Гость писал(a):

Где тот вымышленный человек, от которого разразилась эта дама?
А мож не человек это был? Мож она мышь летучую съела? Как нулевой пациент в Ухане...)))

Гость|18.03.2020 13:47|

penzainform.ru писал(a):

Врачи определили круг лиц, с которыми общалась заболевшая пациентка. Их оказалось 244.
Одна - 244 чел. Эти 244 тоже общались с 244 каждый. итого почти 60 тыс. чел

Гость|18.03.2020 13:48|

Гость писал(a):

А Иван то где кто знает тоже готов?
Пади на Марсе. Там безопаснее)

Гость|18.03.2020 13:49|

Всё равно тёмная история...

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