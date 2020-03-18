18.03.2020 | 18:31

Не к каждому пациенту бригада скорой помощи выезжает в противоэпидемических костюмах. Облачаются в них сейчас только в тех случаях, если есть подозрение на коронавирусную инфекцию: человек вернулся из заграницы, контактировал с больным и имеет признаки заболевания.

«Долг медика - в первую очередь думать о пациенте. Во вторую очередь - о себе», - отметила фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Арбекова.

В Пензе решили показать, как действуют фельдшеры скорой и врачи центра спецвидов медицинской помощи. У его приемного отделения ждали карету с псевдопациентом. Но вместо одного автомобиля подъехало три, а затем еще один, и стало понятно, что это не постановка по сценарию. Привезли реальных людей с подозрением на инфекцию. Медики облачены с головы до ног, в руках - карты вызовов.

На базе областного центра спецвидов медицинской помощи развернут госпиталь особо опасных инфекций. В одном из его боксов пребывает пациентка с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», еще в десяти - предполагаемые зараженные.

«Эта цифра меняется. Ежедневно к нам поступает два-три человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это в основном лица, которые приехали из-за рубежа. Сейчас, если приехал человек из любой страны, где есть хотя бы один подтвержденный случай коронавирусной инфекции и у него есть признаки респираторной инфекции, он заболевший, все такие лица подлежат обязательной госпитализации.

Все контактные по пациентке, в том числе и медицинские работники, протестированы, результаты у всех отрицательные», - сообщила заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

В центре на Красной есть 17 аппаратов искусственной вентиляции легких. А вот иного оборудования в распоряжении инфекционистов нет - оно размещено на базе областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

«Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации применяется в том случае, если традиционные методы респираторной поддержки, такие как оксигенотерапия, неинвазивная вентиляция легких, искусственная вентиляция легких, неэффективны», - уточнил заведующий отделением областной больницы им. Н. Н. Бурденко Михаил Юматов.

Используют прибор крайне редко. В 2019 году к нему были подключены всего два пациента. Но теперь востребованность оборудования может возрасти.

«В Китае в 0,5% общего числа заболевших была применена эта технология», - рассказал Михаил Юматов.

Если для лечения больных с коронавирусной инфекцией понадобится такой аппарат, его временно передадут в центр спецвидов медицинской помощи.

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