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Общество | Медики Пензы показали готовность к выезду к носителям COVID-19

18.03.2020|18:31
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Не к каждому пациенту бригада скорой помощи выезжает в противоэпидемических костюмах. Облачаются в них сейчас только в тех случаях, если есть подозрение на коронавирусную инфекцию: человек вернулся из заграницы, контактировал с больным и имеет признаки заболевания.

«Долг медика - в первую очередь думать о пациенте. Во вторую очередь - о себе», - отметила фельдшер скорой медицинской помощи Татьяна Арбекова.

В Пензе решили показать, как действуют фельдшеры скорой и врачи центра спецвидов медицинской помощи. У его приемного отделения ждали карету с псевдопациентом. Но вместо одного автомобиля подъехало три, а затем еще один, и стало понятно, что это не постановка по сценарию. Привезли реальных людей с подозрением на инфекцию. Медики облачены с головы до ног, в руках - карты вызовов.

На базе областного центра спецвидов медицинской помощи развернут госпиталь особо опасных инфекций. В одном из его боксов пребывает пациентка с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», еще в десяти - предполагаемые зараженные.

«Эта цифра меняется. Ежедневно к нам поступает два-три человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это в основном лица, которые приехали из-за рубежа. Сейчас, если приехал человек из любой страны, где есть хотя бы один подтвержденный случай коронавирусной инфекции и у него есть признаки респираторной инфекции, он заболевший, все такие лица подлежат обязательной госпитализации.

Все контактные по пациентке, в том числе и медицинские работники, протестированы, результаты у всех отрицательные», - сообщила заместитель главного врача областного центра спецвидов медпомощи Джамиля Курмаева.

В центре на Красной есть 17 аппаратов искусственной вентиляции легких. А вот иного оборудования в распоряжении инфекционистов нет - оно размещено на базе областной больницы имени Н. Н. Бурденко.

«Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации применяется в том случае, если традиционные методы респираторной поддержки, такие как оксигенотерапия, неинвазивная вентиляция легких, искусственная вентиляция легких, неэффективны», - уточнил заведующий отделением областной больницы им. Н. Н. Бурденко Михаил Юматов.

Используют прибор крайне редко. В 2019 году к нему были подключены всего два пациента. Но теперь востребованность оборудования может возрасти.

«В Китае в 0,5% общего числа заболевших была применена эта технология», - рассказал Михаил Юматов.

Если для лечения больных с коронавирусной инфекцией понадобится такой аппарат, его временно передадут в центр спецвидов медицинской помощи.

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Гость|18.03.2020 19:21|

Один аппарата на всю область.

Гость|18.03.2020 19:24|

Вы либо сами дураки, либо людей за дураков держите...

Гость|18.03.2020 19:35|

Нужно срочно запрещать коронавирус. Кто заболел - штраф 50 тысяч рублей.

Гость|18.03.2020 19:36|

Классный прикид.Как у фристайлера.

Гость|18.03.2020 19:36|

По прежнему в аптеках масок нет. сегодня был в аптеке которая в магазине Гранат. когда можно будет купить маски по доступной цене.

Гость|18.03.2020 19:40|

Дались вам эти маски. Вы видите, какой костюм покупать надо для защиты.

Гость|18.03.2020 19:41|

Гость писал(a):

По прежнему в аптеках масок нет. сегодня был в аптеке которая в магазине Гранат. когда можно будет купить маски по доступной цене.
Ты торгуешь что ли ими?

Гость|18.03.2020 19:43|

Гость писал(a):

По прежнему в аптеках масок нет.
чо истеришь за чем они тебе от коронавируса они не помогут. на край противогаз

Гость|18.03.2020 19:45|

Гость писал(a):

По прежнему в аптеках масок нет.
нет. можешь прокладки на цепить результат тот же самый

Гость|18.03.2020 19:45|

Представил таку картину.Едет такая скорая,вся в мигалках,с сиреной,а сзади на верёвке тётка эта в прикиде и на "доске",как на водных лыжах,туда-сюда.туда-сюда из стороны в сторону.и коленями "UNO" из Little Big.

Гость|18.03.2020 19:46|

звонили родственники с украины у них маски бесплатно раздают

Гость|18.03.2020 19:48|

Сноу Бордистка однако,дзжэнсчина?

Гость|18.03.2020 19:50|

Кому то нужно взять этих самых масок и во все щели понабивать.Народ вас раскусил,частных аптекарей.

Гость|18.03.2020 19:51|

Гость писал(a):

звонили родственники с украины у них маски бесплатно раздают
ФЕЙК,ЧТО БЫ ОБОСРАТЬ РОССИЮ?

Гость|18.03.2020 19:52|

Гость писал(a):

По прежнему в аптеках масок нет. сегодня был в аптеке которая в магазине Гранат. когда можно будет купить маски по доступной цене.
Зачем маски если они не помогают.

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Имя: Гость
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