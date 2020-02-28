28.02.2020 | 14:44

Квартиры в домах холдинга «Термодом» стали доступнее. Ключевой партнер компании - ПСБ понизил ставку до 7,5 процента годовых в рублях.

Одна из наиболее низких ставок без субсидирования в Пензенской области доступна при сумме кредита от 2,5 миллиона рублей и размере первоначального взноса от 15 до 80 процентов. Максимальный срок кредита - 25 лет.

Так, в «Радужных дворах» в Городе Спутнике трехкомнатная квартира площадью 76,5 кв. м стоит 3 млн 98 тыс. рублей. Первоначальный взнос - 464 тыс. 700 рублей, сумма кредита - 2 млн 633 тыс. 300 рублей, срок кредита - 25 лет, ставка - 7,5 процента годовых. Ежемесячный платеж - 19 482 рублей.

Сейчас продажи квартир идут в следующих домах:

- в жилом квартале «Радужные дворы» (Город Спутник) - строения № 72 и 73, закрытый двор. В нем не будет машин - это в первую очередь повышает безопасность детей. Входы в подъезд выполнены с уровня земли, а выходов два - во двор и на улицу. В самом дворе установят игровые и спортивные площадки, лавочки беседки;

- в строении № 54. Двор также будет закрытым, а рядом с домом имеется вся необходимая инфраструктура;

- в жилом комплексе «8 Марта» в Пензе - два корпуса в удобном районе, уютный двор с просторным подземным паркингом, развитая инфраструктура и отличная транспортная доступность.

Узнать больше об условиях ипотеки, ценах и планировках можно в офисах продаж холдинга «Термодом» (ул. Московская, 107, и пр-т Строителей, 82, в Пензе; ул. Радужная, 1, в Городе Спутнике), а также по телефону 28-28-20.

Специалист ПСБ работает в офисе на Радужной, 1, по понедельникам и средам с 14:00 до 17:00.

Застройщик строения № 73 - ООО СЗ «Термодом-Ситистрой» (проектные декларации на termodom-citystroy.ru), строения № 72, 1-го и 2-го корпусов ЖК «8 Марта» - ООО ПКФ «Термодом» (termodom-pnz.ru), строения № 54 - ООО СЗ «ТермодомРиелт» (termodom-rielt.ru). Все застройщики входят в строительный холдинг «Термодом».

Процентная ставка 7,5 процента годовых в рублях применяется в рамках программы кредитования «Новостройка» при первоначальном взносе от 15 до 80 процентов. Минимальная сумма кредита - 5 млн рублей для объектов, расположенных в Москве и Московской области; 3,5 млн рублей для объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 2,5 млн рублей в регионах для объектов, расположенных в остальных субъектах Российской Федерации. Максимальная сумма кредита - до 30 млн рублей для объектов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 20 млн рублей - для объектов в остальных субъектах Российской Федерации. Срок кредита - от 36 до 300 месяцев. Обязательно оформление полиса страхования жизни и здоровья заемщика.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, иных условиях его предоставления и погашения и требованиях к заемщикам можно узнать в офисах ПСБ, на сайте www.psbank.ru или по телефону call-центра 8 (800) 333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Не является публичной офертой. Информация актуальна на 13.02.2020. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.