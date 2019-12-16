16.12.2019 | 16:43

Строительный холдинг «Термодом» продолжает воплощать в Пензе проект жилого комплекса «8 Марта». Через два года планируется завершить строительство корпуса № 2. Ипотечная ставка на покупку квартиры в этом доме уже сейчас начинается от 1% годовых.

«Для семей с детьми, которые попадают под действие программы «Ипотека с господдержкой» нашего партнера Сбербанка, ставка от 1% будет актуальна на весь период строительства второго корпуса ЖК «8 Марта», - рассказала директор по маркетингу строительного холдинга «Термодом» Татьяна Планина.

«Хочется отметить, что льготные ставки по ипотеке применяются при приобретении объекта недвижимости в данном корпусе ЖК «8 Марта» для всех категорий заемщиков. Подобные решения сделают ипотеку еще более доступной для людей, а также окажут поддержку строителям», - подчеркнул заместитель управляющего Пензенским отделением Сбербанка Олег Калачев.

2-й корпус ЖК «8 Марта» строится с использованием счетов эскроу, это дополнительная безопасность для будущих новоселов.

Проектные декларации застройщика комплекса, которым является ООО ПКФ «Термодом», можно посмотреть на сайте www.termodom-pnz.ru.