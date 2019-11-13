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Общество | В Спутнике квартиры в сданных домах продаются со скидкой до 20%

13.11.2019|15:52
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Несмотря на пасмурную погоду, по-весеннему яркий микрорайон Город Спутник всегда рад новоселам. Для семей, мечтающих о теплом и уютном доме, компания «Термодом» приготовила специальное предложение.

С 12 ноября на квартиры в сданных домах действует скидка до 20%. Выгода - до 691 тысячи рублей. Покупатель получает скидку при единовременной 100%-й оплате стоимости квартиры или при оформлении ипотеки.

Все дома уже сданы, поэтому покупатели сразу могут получить ключи и приступить к обустройству нового жилища.

Количество квартир ограничено, а предложение действует только до конца ноября, поэтому желающим стать новоселами нужно обеспокоиться тем, чтобы никто не купил квартиру мечты раньше них.

Получить больше информации можно на официальном сайте холдинга «Термодом» termodom-pnz.ru или в офисах продаж компании, которые расположены в Городе Спутнике (улица Радужная, 1), в Пензе (улица Московская, 107, проспект Строителей, 82), в Заречном (проспект 30-летия Победы, 47), а также позвонив по телефону 28-28-20.

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