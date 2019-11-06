06.11.2019 | 15:40

«Ростелеком» дал разъяснения в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества. Снять деньги со счета или воспользоваться любой другой финансовой услугой по одному слову через Единую биометрическую систему невозможно.

Для идентификации гражданина и получения банковских услуг с использованием Единой биометрической системы недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например «да» или «я подтверждаю». Идентификация основана на комбинации голоса и лица клиента.

При получении банковской услуги пользователь подтверждает личность по биометрии: глядя в камеру, произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она различается при каждом запросе.

Единая биометрическая система, созданная по инициативе Центрального банка России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сегодня позволяет выполнить три финансовые операции: открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать денежный перевод. Провести другие операции, например снять деньги с текущего счета, с помощью биометрии невозможно.

«В Единую биометрическую систему заложены повышенные требования к информационной безопасности и комфорту граждан при дистанционном получении услуг. Обмануть биометрические алгоритмы и получить данные из базы, где хранятся биометрические контрольные шаблоны граждан, нельзя.

Хочу успокоить активных пользователей банковских услуг: по словам «подтверждаю» или «да» при ответе на телефонный звонок, о которых так много сейчас пишут в СМИ, получить данные для удаленной биометрической идентификации или снять деньги со счета невозможно. Подчеркну, что речь идет именно о Единой биометрической системе, а не о локальных биометрических системах банков. Единая биометрическая система работает только с комбинацией голоса и лица клиента», - подчеркнул директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Для идентификации клиента система должна не только услышать, как человек произносит определенный набор цифр, но и увидеть, как он это делает. «Ростелеком» использует специальный алгоритм выявления подделки, который позволяет определить, что перед камерой находится живой человек, а не фотография или запись голоса, проверяет его на соответствие микромимики лица и естественность поведения. Это гарантирует клиентам высокий уровень информационной безопасности при получении банковских услуг.

Информация обо всех операциях, которые проводятся с помощью биометрии, есть в личном кабинете пользователя портала bio.rt.ru.

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в 11 тысячах отделений 180 банков, которые расположены более чем в тысяче населенных пунктов России. Всего в системе около 65 тыс. человек.