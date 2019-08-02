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Общество | В Сердобскую межрайонную больницу привезли новое оборудование

02.08.2019|15:31
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В Сердобскую межрайонную больницу имени А. И. Настина поступило новое оборудование. Общая стоимость появившихся аппаратов превысила 245 000 рублей.

«Парк» медицинской техники обновился в первичном сосудистом отделении. На вооружение кардиологов поступили портативный электрокардиограф и аппарат для суточного мониторинга артериального давления.

Также в больнице появились два аппарата для экспресс-определения международного нормализованного отношения (показатель системы свертывания крови. – Прим. ред.) – один для стационара, а другой для поликлиники.

Получили новое оборудование и детские врачи-офтальмологи. Пока автоматический бесконтактный офтальмологический тонометр установили в здании старой поликлиники. Этот прибор необходим для измерения внутриглазного давления.

«Он автоматически начинает измерение после того, как пациент сядет и зафиксирует подбородок на упоре. Воздушная волна подается бесшумно, она не пугает юного пациента и не причиняет дискомфорт. Процедура занимает минимум времени и остается совершенно безболезненной», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минздрава.

Офтальмологический тонометр – не единственное оборудование, которым оснастят новую детскую поликлинику. До конца года туда должны поступить еще несколько аппаратов для диагностики и лечения болезней на сумму около 25 миллионов рублей.

Источник — фото vk.com/minzdrav_penza
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