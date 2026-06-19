В Пензе потренировались охранять порядок на массовых мероприятиях

Общество

В Пензе потренировались охранять порядок на массовых мероприятиях
Печать
Max

В Пензе на футбольном поле «Зенит» (Заводской район) прошла тренировка молодых сотрудников Росгвардии.

В Пензе потренировались охранять порядок на массовых мероприятиях

Бойцы отработали алгоритмы действий при нештатных ситуациях во время массовых мероприятий.

В ходе занятия смоделировали несколько сценариев развития событий. Росгвардейцы потренировались во взаимодействии между нарядами, пресечении конфликтных ситуаций, а также поддержании порядка в местах массового скопления людей.

В Пензе потренировались охранять порядок на массовых мероприятиях В Пензе потренировались охранять порядок на массовых мероприятиях

Наставники уделили особое внимание слаженности работы бойцов, правильной оценке обстановки и оперативному принятию решений.

В Пензе потренировались охранять порядок на массовых мероприятиях

«Такие практические занятия позволяют молодым сотрудникам закрепить теоретические знания и получить необходимый опыт для дальнейшего несения службы», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

В Пензе потренировались охранять порядок на массовых мероприятиях

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
тренировка стадион росгвардия
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!