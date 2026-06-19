В Пензе потренировались охранять порядок на массовых мероприятиях

В Пензе на футбольном поле «Зенит» (Заводской район) прошла тренировка молодых сотрудников Росгвардии.

Бойцы отработали алгоритмы действий при нештатных ситуациях во время массовых мероприятий.

В ходе занятия смоделировали несколько сценариев развития событий. Росгвардейцы потренировались во взаимодействии между нарядами, пресечении конфликтных ситуаций, а также поддержании порядка в местах массового скопления людей.

Наставники уделили особое внимание слаженности работы бойцов, правильной оценке обстановки и оперативному принятию решений.

«Такие практические занятия позволяют молодым сотрудникам закрепить теоретические знания и получить необходимый опыт для дальнейшего несения службы», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.