В Детском парке в Пензе ликвидировали зараженные деревья

В Пензе в Детском парке (Кронштадтская, 1а) опилили и вывезли деревья, зараженные ясеневой златкой. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в администрации парка Белинского.

В прошлом году пострадавшие от вредителя растения пытались спасти, опилив. Однако проверка, которую специалисты провели в августе, показала: этих мер оказалось недостаточно.

После этого было принято решение снести зараженные деревья, чтобы уменьшить популяцию ясеневой златки и обезопасить пензенцев, ведь сухие стволы могут рухнуть при сильном ветре.

Ранее в июне в Пензе ликвидировали деревья на пересечении улиц Плеханова и Суворова, в районе ТЦ «Сан и Март». Они также были заражены ясеневой златкой.

Работы организовал владелец земельного участка.