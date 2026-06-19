В Кузнецке на полмесяца отключат горячую воду

Общество

В Кузнецке на полмесяца отключат горячую воду
Печать
Max

В Кузнецке планируются гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-3. В связи с этим жителей города ждет отключение горячей воды.

Ресурса не будет с 29 июня по 13 июля.

«Данное мероприятие необходимо для того, чтобы выявить слабые места в трубопроводах и своевременно их устранить перед запуском в следующий отопительный сезон», - пояснили в администрации Кузнецка.

В Пензе в разных районах также проходят гидравлические испытания теплосетей. Так, без горячей воды остались жители Арбекова.

В списке больше 10 улиц, также есть социальные объекты. Ресурса не будет до 29 июня.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кузнецк вода отключение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!