В Кузнецке на полмесяца отключат горячую воду

В Кузнецке планируются гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-3. В связи с этим жителей города ждет отключение горячей воды.
Ресурса не будет с 29 июня по 13 июля.
«Данное мероприятие необходимо для того, чтобы выявить слабые места в трубопроводах и своевременно их устранить перед запуском в следующий отопительный сезон», - пояснили в администрации Кузнецка.
В Пензе в разных районах также проходят гидравлические испытания теплосетей. Так, без горячей воды остались жители Арбекова.
В списке больше 10 улиц, также есть социальные объекты. Ресурса не будет до 29 июня.