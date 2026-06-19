В выходные погода не порадует жителей Пензенской области

В предстоящие выходные и в начале следующей рабочей недели Пензенская область будет находиться во власти циклонической деятельности, сообщили в Приволжском УГМС в пятницу, 19 июня.

«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, временами с грозами, шквалистым усилением ветра, местами не исключен град», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

Пониженный температурный фон сохранится: с северо-западными потоками в регион продолжит поступать более прохладная воздушная масса.

Днем 20-22 июня ожидается от +18 до +25 градусов, по ночам будет до +10...+15.

При грозе порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.