В селе Кижеватово строят врачебную амбулаторию

Общество

В селе Кижеватово строят врачебную амбулаторию
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В селе Кижеватово Бессоновского района строят врачебную амбулаторию. Ее оснастят оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи.

«Учреждение планируется сделать многопрофильным центром здоровья для жителей села и прилегающих территорий. Медицинскую помощь здесь будут оказывать врач общей практики, педиатр и стоматолог», - сообщили в областном правительстве.

В амбулатории откроются физиотерапевтический кабинет, процедурная, лаборатория и дневной стационар на несколько коек.

Проходить обследование и лечение рядом с домом смогут более 2 000 местных жителей. По словам главного врача Бессоновской районной больницы Владимира Стрючкова, это особенно важно для пожилых людей и семей с детьми.

В мае приступили к строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Надеждино Пензенского района и модульной врачебной амбулатории в селе Березовка Колышлейского района.

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