Опубликовавшего обращение к россиянам пензенца ждет наказание

В Пензенской области 34-летний мужчина выложил в интернет видеообращение к россиянам, в котором в неприличной форме выразил свое отношение к государству и органам власти.

Видео обнаружили полицейские во время мониторинга.

На пензенца составили 2 протокола - за злоупотребление свободой массовой информации (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности) и мелкое хулиганство (распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ).

Материалы направлены по подведомственности на рассмотрение, наказание по каждой статье - штраф.

Также в действиях пензенца усмотрели признаки возбуждения ненависти к социальной группе, это уже уголовная статья.

«Материал проверки направлен в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области для принятия процессуального решения», - сообщили в региональном УМВД РФ.