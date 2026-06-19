Военком призвал жителей Пензенской области не верить фейкам

Общество

Военком призвал жителей Пензенской области не верить фейкам
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Рейды, подобные тому, что прошел в Пензе 18 июня, уже давно проводятся ежемесячно. Однако на этот раз они сопровождались различными фейками и вбросами в социальных сетях. Тему осветил военком региона Андрей Сурков на брифинге в пятницу, 19 июня.

В соцсетях и мессенджерах распространялась информация, что силовики якобы задерживают мужчин и заставляют их подписывать контракты с Минобороны России.

«Министерство обороны и УМВД России по Пензенской области по совместному приказу на постоянной основе проводят рейды. Их цель - розыск граждан, уклоняющихся от призыва, от постановки на воинский учет и самовольно покинувших воинскую часть», - заявил Андрей Сурков.

Рейды организуются ежегодно в установленные сроки, раз в месяц.

Военком добавил, что призыв на контракт в регионе проводится уже несколько лет и идет спокойно. «Граждане приходят сами, проходят комиссию и подписывают контракт», - пояснил он.

Андрей Сурков призвал жителей Пензенской области не верить фейкам и сохранять спокойствие.

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