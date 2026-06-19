В Пензенской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов

В Пензенской области с 20 по 22 июня местами сохранится высокая пожарная опасность лесов. Об этом предупредили в Приволжском УГМС.

Жителям региона при прогулках в лесу следует соблюдать правила безопасности: запрещается разводить костры, использовать мангалы, бросать горящие спички, окурки, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы. Это может привести к возгоранию.

Особенно опасны такие действия в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса или участках, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины.

Развести огонь можно на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 м. После пламя необходимо тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

О любых возгораниях необходимо сообщать по телефону 112.

Ранее высокую пожарную опасность лесов объявляли с 17 по 19 июня.