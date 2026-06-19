20 июня в Пензенской области снова обещают дождь

В субботу, 20 июня, в Пензенской области погода не изменится: прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Возможен град, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу столбики уличных термометров опустятся до +9...+14 градусов, в отдельных районах пройдет непродолжительный дождь, гроза.

Днем будет +20...+25. В ночь на воскресенье ожидается +10...+15 градусов, кратковременный дождь. Возможны гроза и град, при грозе порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

В народном календаре 20 июня - Федот Страж. Примета гласит: если в этот день гром долго гремит, то ненастье надолго, а если он переходит с места на место - будут град и холод.