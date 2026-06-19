В Ближнем Абрекове на сутки отключат воду

В Ближнем Арбекове на сутки отключат холодное водоснабжение. Специалисты проведут капитальный ремонт участков водопроводной сети, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

Воды не будет с 8:00 вторника, 23 июня, до 8:00 24-го числа.

Под отключение попадают следующие адреса:

- улица Онежская, 17, 19;

- проспект Строителей, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

«Обращаем внимание на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в Горводоканале.