Как можно увеличить размер обуви?

26.04.2025 | 09:00

Вопрос от интернет-пользователя

Купил кроссовки, вроде сначала были впору, но через несколько дней заметил, что жмут. Можно ли как-то увеличить их размер?

Ответ специалиста

Увеличить размер обуви можно несколькими методами, но каждым из них нужно пользоваться осторожно.

Специальные растяжители

Они могут быть механическими (с ручкой для поворачивания) или в виде спрея. Первые кладутся в обувь на несколько часов, вторыми обрабатывают участки, которые следует растянуть (инструкция есть на упаковке).

Вода

Увеличить размер обуви можно и без специальных средств. Следует надеть влажные носки, а затем обуться и походить, пока материал не станет мягче и не растянется.

Заморозка

Наполните пластиковые пакеты водой, поместите их внутрь обуви и уберите в морозильник на ночь. Когда вода замерзнет, она расширится и растянет обувь. Убедитесь, что пакеты хорошо закрыты, чтобы избежать протекания.

Обращение к профессионалам

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно растянуть обувь, обратитесь в мастерскую. Профессионалы изменят размер правильно.