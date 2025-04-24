Сетевое издание|18+|Четверг|24 апр 2025|20:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Как восстановить СНИЛС ребенка?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Ребенок понес в школу СНИЛС и по пути его потерял. Как восстановить документ?

Ответ специалиста

Номер СНИЛСа остается прежним, даже если бумажный документ утерян. Восстанавливать его не обязательно, но если вам нужен именно такой экземпляр, его можно получить несколькими способами.

Через «Госуслуги»: родителям или опекунам необходимо подать заявление. Документ придет в личный кабинет, распечатать его можно самостоятельно.

На сайте Соцфонда РФ: нужно подать соответствующую заявку через личный кабинет. СНИЛС пришлют в PDF-формате, его тоже можно распечатать самим.

«Если номер известен, но нужен подтверждающий документ, можно воспользоваться на том же портале СФР специальным сервисом и получить уведомление в режиме реального времени», - сообщили специалисты Роскачества.

Кроме того, вы вправе обратиться лично в СФР или в МФЦ - документ выдадут уже в бумажном виде. При себе нужно иметь паспорт.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте