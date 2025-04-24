Как восстановить СНИЛС ребенка?

24.04.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Ребенок понес в школу СНИЛС и по пути его потерял. Как восстановить документ?

Ответ специалиста

Номер СНИЛСа остается прежним, даже если бумажный документ утерян. Восстанавливать его не обязательно, но если вам нужен именно такой экземпляр, его можно получить несколькими способами.

Через «Госуслуги»: родителям или опекунам необходимо подать заявление. Документ придет в личный кабинет, распечатать его можно самостоятельно.

На сайте Соцфонда РФ: нужно подать соответствующую заявку через личный кабинет. СНИЛС пришлют в PDF-формате, его тоже можно распечатать самим.

«Если номер известен, но нужен подтверждающий документ, можно воспользоваться на том же портале СФР специальным сервисом и получить уведомление в режиме реального времени», - сообщили специалисты Роскачества.

Кроме того, вы вправе обратиться лично в СФР или в МФЦ - документ выдадут уже в бумажном виде. При себе нужно иметь паспорт.