Как очистить одежду от монтажной пены?

22.04.2025 | 14:56

Вопрос от интернет-пользователя

После ремонта на одежде осталась монтажная пена, она прилипла так, что страшно ее счищать. Можно ли спасти вещи?

Ответ специалиста

Удаление монтажной пены с одежды выглядит сложной задачей, так как она быстро высыхает и прочно прилипает к ткани. Однако выход из ситуации есть.

Так, если пена свежая, постарайтесь сразу же удалить большую ее часть: аккуратно соскоблите ножом или ложкой (но не переусердствуйте, чтобы не повредить ткань). Затем промокните пятно бумажным полотенцем.

Если пена уже засохла, срежьте сколько получится. Далее нужно использовать ацетон (например, жидкость для снятия лака) или растворитель (уайт-спирит). Проверьте на малозаметном кусочке, меняется ли цвет вещи при контакте с веществом.

Далее намочите средством ватный диск и осторожно протрите загрязненное место. Когда пена станет растворяться, начинайте ее соскабливать.

После процедуры постирайте одежду согласно указаниям на ярлыке.

При необходимости повторите процесс. Если вещь осталась грязной, можно использовать специализированные средства для удаления монтажной пены, которые продаются в строительных магазинах.