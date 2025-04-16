Как очистить микроволновку с помощью лимона?

Вопрос от интернет-пользователя
Услышал, что микроволновку от жира может спасти лимон. Как правильно им нужно чистить?
Ответ специалиста
Чистка микроволновки лимоном - это эффективный способ избавиться от жира и запахов. Для него вам понадобятся лимон, вода, миска из подходящего материала и тряпка для протирания.
Приготовьте раствор: выжмите сок 1-2 лимонов в емкость и добавьте 1 стакан воды.
Затем поместите миску в микроволновку и включите устройство на 5 минут на высокой мощности. Вода должна закипеть, чтобы образовался пар.
После того как таймер прозвенит, оставьте жидкость внутри еще на 5 минут. Пар осядет на стенках и размягчит загрязнения.
Далее нужно открыть дверцу и аккуратно протереть тряпкой микроволновку изнутри.
Чтобы предотвратить накопление жира, очищайте микроволновку сразу, как только заметите загрязнения.
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