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Ликбез

Как очистить микроволновку с помощью лимона?

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Вопрос от интернет-пользователя

Услышал, что микроволновку от жира может спасти лимон. Как правильно им нужно чистить?

Ответ специалиста

Чистка микроволновки лимоном - это эффективный способ избавиться от жира и запахов. Для него вам понадобятся лимон, вода, миска из подходящего материала и тряпка для протирания.

Приготовьте раствор: выжмите сок 1-2 лимонов в емкость и добавьте 1 стакан воды.

Затем поместите миску в микроволновку и включите устройство на 5 минут на высокой мощности. Вода должна закипеть, чтобы образовался пар.

После того как таймер прозвенит, оставьте жидкость внутри еще на 5 минут. Пар осядет на стенках и размягчит загрязнения.

Далее нужно открыть дверцу и аккуратно протереть тряпкой микроволновку изнутри.

Чтобы предотвратить накопление жира, очищайте микроволновку сразу, как только заметите загрязнения.

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