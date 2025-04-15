Обязательно ли устанавливать вытяжку над плитой?

Вопрос от интернет-пользователя
На кухне нет места для вытяжки над плитой. Можно ли обойтись без нее?
Ответ специалиста
Вытяжка помогает удалять пар и запахи, но без нее можно обойтись, если учесть некоторые моменты.
Так, в помещении должна быть хорошая естественная вентиляция - окна или вентиляционные отверстия в стене.
Навесные шкафчики нельзя располагать над плитой, так как материалы могут расплавиться или загореться.
Кухонные поверхности должны легко очищаться, чтобы их вид не портился.
Если помещение небольшое и плохо вентилируемое, вы часто готовите, особенно с использованием масел для жарки, вытяжка необходима.
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