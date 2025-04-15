Обязательно ли устанавливать вытяжку над плитой?

15.04.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

На кухне нет места для вытяжки над плитой. Можно ли обойтись без нее?

Ответ специалиста

Вытяжка помогает удалять пар и запахи, но без нее можно обойтись, если учесть некоторые моменты.

Так, в помещении должна быть хорошая естественная вентиляция - окна или вентиляционные отверстия в стене.

Навесные шкафчики нельзя располагать над плитой, так как материалы могут расплавиться или загореться.

Кухонные поверхности должны легко очищаться, чтобы их вид не портился.

Если помещение небольшое и плохо вентилируемое, вы часто готовите, особенно с использованием масел для жарки, вытяжка необходима.