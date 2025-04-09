Как избежать отравления грибами?

09.04.2025 | 13:49

Вопрос от интернет-пользователя

У отца появилась страсть к грибам, ходит и собирает. Но раньше мы их не ели почти, а теперь нужно готовить. Как не отравиться?

Ответ специалиста

Чтобы снизить риск отравления, следует собирать только знакомые грибы, изучать справочники или консультироваться с опытными любителями тихой охоты.

Но даже съедобными грибами можно отравиться, если они собраны в неположенных местах, к которым относятся, например, обочины дорог, территории вблизи промышленных зон и прочие с высоким уровнем загрязнения.

Также следует обращать внимание, как выглядят грибы: проверьте их на наличие повреждений, червей, неприятного запаха или необычного цвета. Если заметите что-то из перечисленного - не ешьте.

Специалисты Роспотребнадзора советуют отваривать грибы в течение 10 минут, затем сливать воду и промывать их, а уже после этого готовить запланированное блюдо. Исключения - белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный.