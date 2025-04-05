Что сделать, чтобы не сползала простыня?

Вопрос от интернет-пользователя
У меня дома несколько простыней на резинках, но есть обычные, которые приятнее на ощупь. Я сильно раздражаюсь, когда последние сползают с постели. Как можно решить эту проблему?
Ответ специалиста
Есть несколько простых вариантов «заставить» простыню оставаться на своем месте:
- специальные держатели: они напоминают подтяжки и легко крепятся к ткани;
- пуговицы: пришейте их к матрасу с нижней стороны, а на простыне сделайте петли;
- чехлы для матраса: если они сшиты из нескользящей ткани, то простыня не будет сползать;
- резинки: вы можете самостоятельно пришить их к углам простыни (но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить материал).
Некоторые люди решают данную проблему булавками. Этот способ ненадежен и опасен: рано или поздно игла выйдет из ушка.
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