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Ликбез

Что сделать, чтобы не сползала простыня?

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Вопрос от интернет-пользователя

У меня дома несколько простыней на резинках, но есть обычные, которые приятнее на ощупь. Я сильно раздражаюсь, когда последние сползают с постели. Как можно решить эту проблему?

Ответ специалиста

Есть несколько простых вариантов «заставить» простыню оставаться на своем месте:

- специальные держатели: они напоминают подтяжки и легко крепятся к ткани;

- пуговицы: пришейте их к матрасу с нижней стороны, а на простыне сделайте петли;

- чехлы для матраса: если они сшиты из нескользящей ткани, то простыня не будет сползать;

- резинки: вы можете самостоятельно пришить их к углам простыни (но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить материал).

Некоторые люди решают данную проблему булавками. Этот способ ненадежен и опасен: рано или поздно игла выйдет из ушка.

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